Carlos Gajardo sobre embajador Gabriel Zaliasnik: "No está en condiciones de representar al país"

El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, afirmó que los antecedentes que se conocen respecto al nuevo embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, son graves y deberían hacer al Gobierno replantearse su nombramiento.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Gajardo abordó los antecedentes revelados en una serie de artículos del medio independiente Reportea, que motivaron una denuncia de parlamentarios del Partido Socialista y posteriormente, el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“Lo que se ha conocido es un comportamiento del abogado Gabriel Zaliasnik que en varios aspectos es bastante semejante al que tenía el abogado Luis Hermosilla”, señaló. Según el exfiscal, no es que Zaliasnik haya realizado una gestión puntual para sugerir nombres al Poder Judicial, sino que intentó “en 10 ocasiones favorecer distintos nombramientos de ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema”.

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“Y no solo con esa intervención, sino que posteriormente, alegó en más de una decena de ocasiones ante esos mismos ministros con los cuales, por lo tanto, tenía una especial cercanía”, agregó.

El exfiscal señaló que otro elemento que “llama la atención”, es la demora de la Fiscalía en iniciar una investigación en contra al designado embajador de Chile en Israel, pese a que el organismo ya tenía en su poder los chats entre Zaliasnik y Hermosilla.

“No hay ninguna justificación. Estos antecedentes estaban en una carpeta investigativa, estaban en conocimiento los fiscales. Un periodista tiene acceso a ello y decide publicarlo y solo a partir de ahí se genera la apertura formal de la investigación. Lo único que uno puede entender es que la Fiscalía ha tenido una actitud demasiado deferente con las personas que están siendo investigadas, porque forman parte del mismo sistema”, acusó.

“Hay que pensar que en estos casos están o han estado en prisión preventiva exfiscales del Ministerio Público, Manuel Guerra particularmente, o exministros de la Corte Suprema como Ángela Vivanco. Entonces, claro, hay una cierta deferencia, un cierto temor reverencial a esas investigaciones, pero que de ninguna manera se justifica porque eso viola el principio de igualdad de la ley”, agregó.

Respecto al futuro de Zaliasnik, Gajardo indicó que no debería asumir la representación de Chile en Israel y calificó la respuesta del Gobierno ante la polémica como “incorrecta”.El Ejecutivo ha respaldado al abogado y ha insistido en que respetará la presunción de inocencia y esperará los resultados de la investigación de la Fiscalía.

Para Gajardo, en cambio, “lo que el Ministerio Público haga tiene que ver con la responsabilidad penal del imputado, pero acá se tiene que evaluar otra cosa, se tiene que evaluar si la persona que está con esta alta designación, que representa a Chile en un país extranjero o en un país importante como es Israel, tiene alguna mancha en su actuar que lo inhabilite para ello. A mí me parece que con lo que ya se sabe, independiente si es o no delito, es extraordinariamente grave”, opinó.

“Los hechos sucedieron, esas comunicaciones están, nadie las ha negado, ni siquiera el propio abogado (…) los hechos ya son lo suficientemente graves como para que el Gobierno tome una decisión obvia: la persona no está en condiciones de representar al país ante un Estado extranjero”, recalcó.