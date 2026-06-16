CUT: "Todas las políticas han beneficiado a las grandes empresas y Sala Cuna no es distinto a eso"

En el día posterior al ingreso de las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestaron su posición sobre la propuesta. Desde la multisindical celebraron algunos avances, pero al mismo tiempo, expresaron sus dudas respecto al financiamiento del beneficio.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, valoró que se hayan hecho indicaciones “a un proyecto que lleva más de 10 años en el debate nacional”, y que se respetara “una demanda histórica que ha tenido la CUT de rebajar las 20 compañeras por empresa para que tuvieran sala cuna”.

No obstante, Díaz apuntó a dos preocupaciones que tienen con la iniciativa y que se relacionan con las obligaciones de las empresas. Por un lado, que se elimine el copago y por otro, que los empleadores ya no tengan la obligación de contar con sala cunas en los lugares de trabajo.

En ese contexto, el presidente de la CUT adelantó que irán al Congreso “a plantear nuestras propuestas y observaciones, pero también la idea de que el proyecto no vaya a generar lo que es la mercantilización de la educación inicial”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma, recalcó que la eliminación del artículo 203 del Código del Trabajo —que establece como requisito tener más de 20 trabajadoras en una empresa para hacer exigible el derecho a sala cuna— “no puede ser a costa de cualquier de cualquier medida y vemos con preocupación lo que pasa con el financiamiento”.

“Ya se ha hecho costumbre por parte del Gobierno financiar las políticas sociales a cargo de los trabajadores y trabajadoras y hoy día se pretende una vez más que la sala cuna la paguen los trabajadores”, dijo Palma, en referencia a la idea del Ejecutivo de que se financie con un 0,35% de las cotizaciones, provenientes de lo que ahora se destina al seguro de cesantía.

La dirigenta tampoco estuvo de acuerdo con la gradualidad propuesta por el Gobierno. “Nos han dicho que hay una urgencia de empleo, cuestión que compartimos desde la Central, pero presentan un proyecto que es gradual, en que se determina que durante cinco años van a ir incorporándose mujeres”, cuestionó.

“Si efectivamente existe una urgencia en el mundo del trabajo hoy día el proyecto no debiera contemplar esa gradualidad y debiera dar una respuesta concreta a las mujeres del mundo del trabajo”, remarcó.

Palma además indicó que es necesario mirar “lo que plantea este proyecto en materia del fortalecimiento de la educación pública inicial”.

“Vemos con preocupación cómo nuevamente se asoma la posibilidad de un voucher, se asoma la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras tengan que pagar copagos, como lo es en la educación pública subvencionada y también pone en cuestión la calidad de la educación. Abrimos nichos de negocio que pueden generar que la educación se transforme en guarderías, como fue la propuesta de gobiernos anteriores”, observó.

Respecto a los pasos a seguir, la vicepresidenta de la CUT señaló que este jueves se reunirán con las encargadas de género de los partidos progresistas. Además, pidieron a la Comisión de Educación del Senado extender el plazo de presentación de indicaciones, para que se incorpore la visión de la multisindical.

“Hemos visto como todas las políticas han beneficiado a las grandes empresas y sala cuna no es distinto a eso. Hemos levantado esta agenda y haremos todas las articulaciones posibles para que este proyecto se promulgue, pero que eso no sea a costa del sacrificio de los trabajadores y trabajadoras”, aseveró.