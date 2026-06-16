El G7 ante un mundo fragmentado: Ucrania, Irán y tensiones internas definen una agenda ambiciosa

La cumbre del G7 comenzó el lunes 15 de junio en Francia, en medio de un escenario internacional particularmente convulso marcado por la superposición de crisis que ya no pueden analizarse por separado. En la localidad alpina de Évian-les-Bains, los líderes de las principales economías occidentales y Japón, llegan con una agenda dominada por dos conflictos centrales: la larga guerra en Ucrania y la víspera de la firma del memorándum entre Irán y Estados Unidos.

Pero lo que está en juego para el grupo de los 7 va más allá de la contingencia. Es la capacidad del bloque para sostenerse como uno cohesionado y su influencia en un mundo que se ha vuelto más fragmentado, competitivo y menos predecible.

Ucrania y Europa

En ese marco, Ucrania se mantiene como el eje estructural de la discusión. La presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la cumbre no es solo simbólica, busca reforzar el compromiso político y material del G7 en un momento clave del conflicto. A más de cuatro años del inicio de la guerra, el diagnóstico es complejo. Rusia no ha logrado una victoria decisiva, pero tampoco está derrotada y sus esfuerzos siguen creciendo, lo que llevó al conflicto a un escenario de desgaste prolongado.

Lo anterior obliga a los países del G7 a sostener el apoyo militar y financiero a Kiev, mientras enfrentan crecientes costos internos y presiones políticas en sus propias sociedades.

En ese contexto, la discusión sobre Ucrania en el G7 entra en una fase distinta. Aunque ha perdido centralidad en la agenda de la Casa Blanca, los líderes europeos buscan reinstalarla como prioridad. De hecho, ya hay acuerdos para aumentar la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones al gas y al petróleo, una medida que incluso es respaldada por el propio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que podrían implementarse pronto en un escenario de mayor estabilidad energética.

En paralelo, la cumbre contempló una sesión especial con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que llegó con el objetivo de reactivar los esfuerzos diplomáticos, pero sobre todo para pedir nuevamente más respaldo. Tras nuevos ataques rusos que dejaron víctimas en Kiev, el mandatario ha insistido en la necesidad de más apoyo militar, especialmente en defensa aérea, pero también planteó la posibilidad de una reunión con Vladimir Putin en territorio estadounidense.

Mientras tanto, desde Washington, Trump asegura haber sostenido conversaciones recientes con ambos líderes y deja abierta la puerta a una mediación, afirmando que “quizás podamos hacer algo”, en lo que podría marcar un giro —al menos discursivo— hacia una búsqueda más activa de negociación.

Irán y el estrecho de Ormuz

En paralelo, la situación en Asia Occidental introduce un factor de urgencia que compite por la atención del bloque. La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contemple un cese al fuego temporal, abre una ventana de distensión en una región clave para el comercio global de energía. La eventual reapertura del estrecho de Ormuz podría aliviar la presión sobre los precios del petróleo, lo que tendría efectos directos no solo en las economías del G7, sino también en la dinámica del conflicto en Ucrania.

Y es que ambos escenarios están más conectados de lo que parece. Una baja sostenida en el precio del petróleo podría afectar la capacidad de Rusia para financiar su esfuerzo bélico. En ese sentido, el G7 no solo observa los conflictos, sino que intenta influir indirectamente en sus resultados a través de variables económicas. Sin embargo, estas estrategias tienen límites claros, especialmente cuando intervienen actores externos con agendas propias.

El caso de Israel es ilustrativo. Su posición frente a Irán y su disposición a mantener operaciones militares en el Líbano pueden socavar cualquier avance diplomático. Esto evidencia una de las principales limitaciones del G7, su capacidad de incidencia no es absoluta, de hecho va en retroceso y muchas veces depende de decisiones que se toman fuera de su órbita directa. Así, el bloque aparece más como un espacio de coordinación que como un verdadero centro de poder global.

El mundo que disputa el G7

Esta percepción se refuerza cuando se observa el contexto más amplio. Los BRICS continúa consolidando su influencia, ampliando su base de miembros y fortaleciendo mecanismos alternativos de cooperación económica. China no solo disputa el liderazgo económico, sino que también ofrece una narrativa distinta frente al orden internacional promovido por Occidente. Esto ha llevado a muchos países del llamado “Sur Global” a diversificar sus alianzas, reduciendo la capacidad del G7 de actuar como referencia única.

En este nuevo escenario, los recursos estratégicos adquieren un rol central. Más allá del petróleo y el gas, la competencia por minerales críticos —como el litio, el cobre o las tierras raras— es hoy un eje de la disputa global. Estos recursos son fundamentales para la transición energética y el desarrollo tecnológico, lo que los posiciona en el centro de las decisiones políticas. Para países exportadores, esto abre oportunidades, pero también riesgos, en un contexto de creciente presión geopolítica.

A esto se suma un nuevo frente de competencia, la tecnología. La inteligencia artificial, la ciberseguridad y la regulación de plataformas digitales han entrado con fuerza en la agenda del G7. No se trata solo de innovación, sino de control y estándares. Quien define las reglas en estos ámbitos no solo lidera en lo económico, sino también en lo político. En ese sentido, el bloque busca establecer marcos regulatorios comunes, aunque enfrenta diferencias internas sobre cómo equilibrar seguridad, desarrollo y libertades individuales.

Es precisamente en esas diferencias donde se hacen más visibles las tensiones dentro del G7. Las recientes amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos hacia sus propios aliados han reactivado fricciones comerciales que se creían superadas. A esto se suman visiones divergentes sobre China, el comercio internacional y el rol de las instituciones multilaterales. Europa, por su parte, intenta avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, pero sigue dependiendo en gran medida del respaldo estadounidense en materia de seguridad.

Este equilibrio inestable se refleja en la dinámica de la cumbre. Más que una instancia de decisiones contundentes como fue en el pasado. El G7 hoy funciona como un espacio de negociación permanente, donde se busca mantener una imagen de unidad frente a un contexto que empuja en dirección contraria. La coordinación existe, pero es cada vez más difícil, en un mundo donde los intereses nacionales pesan más que las alianzas tradicionales.

Así, la reunión en Francia no solo aborda crisis inmediatas, sino que también expone una transición más profunda. El orden internacional que surgió tras la Guerra Fría está siendo cuestionado desde múltiples frentes, y el G7 intenta adaptarse a esa nueva realidad. Ucrania sigue siendo el conflicto que estructura su acción, mientras Medio Oriente introduce variables que complejizan aún más el escenario. Al mismo tiempo, la competencia con otros bloques, la disputa por recursos y el avance tecnológico redefinen las reglas del juego.

El desafío para el G7 pasa por gestionar las crisis actuales sin perder de vista el largo plazo. Porque, en definitiva, lo que está en discusión no es solo cómo responder a los conflictos, sino qué lugar ocupará el bloque en el mundo que está emergiendo. Un mundo donde el poder está más distribuido, las alianzas son más flexibles y la estabilidad ya no puede darse por sentada.