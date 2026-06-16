Exministro Cataldo por indicaciones al proyecto de Sala Cuna: "Esto no puede ser vaciando el Seguro de Cesantía”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se refirió a las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de ley de Sala Cuna Universal y al debate en torno al cobro de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Sobre las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna, Cataldo puso énfasis en el componente educativo de la discusión. Recordó que, durante la administración anterior, se avanzó en la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, “que fue de alguna manera un contexto sobre el cual podíamos avanzar en sala cuna, en el marco de la reforma al Código del Trabajo, sin descuidar el componente educativo”.

En cuanto a la propuesta actual, el exsecretario de Estado expresó reparos respecto al uso de recursos del fondo de cesantía. “Si se va a apelar a recursos del fondo de cesantía, yo creo que esto no puede ser vaciando el Seguro de Cesantía. Tiene que ser de una manera equilibrada, muy razonable, de modo tal que los trabajadores y las trabajadoras no queden en riesgo frente a eventuales desvinculaciones o despidos”, afirmó.

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“Hay que mirarlo (el proyecto). No digo que no a priori, solo digo que hay que resguardar el propósito original del Seguro. Incluso nosotros también decíamos que había que utilizar parte del Seguro de Cesantía, pero hay que mirar si los porcentajes no ponen en riesgo el propósito original de ese seguro, solo estoy señalando ese elemento”, recalcó.

La exautoridad también relevó que: “Es importante mirar que la oferta pública es la única que puede garantizar efectivamente que se cumpla con el derecho a la cuna de manera universal. Hoy día no existe un ecosistema privado de calidad que pueda asegurar esto. Entonces, es importante abrir el espacio para que los jardines públicos puedan ser parte de la oferta de sala cuna, que yo diría incluso tiene que ser prioritaria”.

Cataldo destacó que los jardines de JUNJI e Integra son referentes de calidad en el sistema y que son masivos. “Por lo tanto, la única manera de que efectivamente puedas decir que tienes una política de sala cuna universal es que la oferta pública entre con fuerza en esto. Hoy día la ley lo prohíbe, hay que levantar esa prohibición”, enfatizó.

“Me da la impresión de que eso está garantizado, pero, además, tú tienes que asegurar recursos adicionales que permitan que los jardines infantiles públicos o las salas cunas públicas puedan tener extensiones horarias y apertura en periodo estival, porque tienen las limitaciones de un servicio público y como servicio público no puede recibir el aporte de sala cuna que van a recibir los demás jardines. Por lo tanto, hay que asegurar una forma en que esos financiamientos se obtengan para que los jardines públicos puedan ofrecer esas mismas condiciones que el resto del sistema”, agregó el exministro de Educación.

La “incoherencia” del Gobierno en materia fiscal

El Presidente José Antonio Kast ha cuestionado cómo, a través de políticas públicas laborales, se ha encarecido la contratación, y reiteró esa crítica en el marco de la presentación de las indicaciones para Sala Cuna.

En esa línea, Cataldo sostuvo que: “Acá hubo mucha discusión con el ecosistema empresarial, precisamente en la búsqueda de un acuerdo. Esto siempre tiene que ir de la mano con otro principio, que tiene que ver con que tampoco podemos encarecer el gasto fiscal, menos en este contexto en el que incluso se evalúa cerrar programas y disminuir derechos”.

“Entonces, es rara esta coherencia entre reducir gasto, pero al mismo tiempo aumentar gasto. Cuesta entenderlo”, sostuvo

Embargos por el CAE

Respecto a los embargos ejecutados a los deudores del CAE, el exministro indicó que “no es una buena idea desarrollar esa acción de esa forma, considerando que llevábamos en discusión un proyecto de ley que contenía un formato, una fórmula de resolución de este tema, a mi juicio, mucho más coherente desde el punto de vista fiscal y también desde el punto de vista social, que es donde hoy día se nos provoca principalmente este problema”.

Consultado sobre si el gobierno anterior demoró mucho en presentar el proyecto ley de Financiamiento de la Educación Superior (FES), Cataldo respondió: “Yo tengo la impresión de que efectivamente quizás pudimos haberlo presentado antes, pero lo cierto es que el proyecto se presentó a fines del 2024. Estuvimos todo el 2025 en esta discusión, perdimos mucho tiempo en el Senado, donde en principio no se abría el espacio para que pudiéramos discutirlo. Nosotros no dirigíamos la comisión ni teníamos mayoría en ella”.

El extitular de Educación indicó que “me parece que es extremadamente relevante que la discusión se dé con todos los elementos en la mesa, porque lo cierto es que se presentó un proyecto de ley, que pudo haberse presentado antes si hubiésemos hecho otras cosas, digamos, pero se presentó más de un año antes de que terminara el gobierno”.

Destacó que se aprobó en la Cámara de Diputados y que logró ser discutido en comisión en el Senado, que alcanzó acuerdo técnico con parlamentarios y expertos de oposición. “Nadie puede decir que no hubo debate, por lo tanto yo no entiendo que haya alguna razón para no haber aprobado el proyecto”, dijo.

Sobre por qué la administración actual procedió con embargos a los deudores, Cataldo aseguró que, a su juicio “hay una agenda que tiene que ver con esta idea de que cualquier apoyo social, cualquier cosa que esté en esa dirección pasa a ser parte de una especie de abuso de un segmento de la población”.

“También creo que hay una concepción ideológica muy clara donde la posición respecto al rol del Estado es una posición mucho más clásica cercana a la de los 80, del momento en que se funda la actual Constitución, el rol subsidiario del Estado. En fin, es un poco terminar la obra de Jaime Guzmán”, agregó.

Respecto a si existe una relación entre la promesa del gobierno anterior sobre condonar y el aumento de la morosidad, Cataldo señaló que este fenómeno responde a otros factores históricos. “Si uno tomara en consideración la historia de los últimos dos años, tres años, claro, uno podría decir que el papel del anuncio presidencial fue tan determinante que en realidad es la razón que explica esta situación de la mora”, planteó en primera instancia.

Sin embargo, agregó que “si uno se pone realmente preciso y busca hacia atrás cómo se ha comportado el instrumento, cuenta que desde antes del 2011 las tasas de morosidad son altísimas, más del 50% en el 2011″.

“Estas, insisto, no son cifras mías, son cifras que pueden buscar en Google, en los informes de Acción Educar, que es un centro de pensamiento ligado a la entonces oposición, hoy día oficialismo, el actual subsecretario era director ejecutivo de Acción Educar. Entonces, si uno mira en eso, ve cómo el movimiento de la morosidad tiene vaivenes a veces muy altos, a veces un poco más bajos, pero en general siempre es una tasa de morosidad muy alta”, planteó.

Explicó que existe un “problema de prestigio del instrumento desde el origen”, a propósito de sus condiciones de pago, que fueron modificándose con el tiempo —por ejemplo, a raíz de la reducción de tasa que se generó en el gobierno de Sebastián Piñera o también la Ley Chao Dicom—.

El exministro añadió otro factor clave: la pandemia, que ocurrió justo antes del mandato del presidente Boric. Según Cataldo, esta crisis generó un fuerte impacto social y obligó al ecosistema político a legislar en materias como los retiros de fondos previsionales, un debate que —dice— “todavía algunos sectores siguen enfocando”.

Por ello, insistió en que “si uno quiere ser serio y enfrentar bien esta discusión, nadie puede sostener con seriedad que es solo el anuncio del presidente Boric el que generó esta situación”.