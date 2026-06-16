Jorge Garcés e inicio del Mundial 2026: "Los equipos africanos y asiáticos están marcando tendencia"

El exentrenador de la selección chilena, Jorge Garcés, analizó en la primera edición de Radioanálisis el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que ya ha dejado resultados inesperados y actuaciones destacadas de selecciones consideradas secundarias en el escenario internacional.

Para Garcés, una de las principales conclusiones de los primeros días de competencia es el crecimiento futbolístico de las selecciones africanas y asiáticas, además del alto nivel mostrado por los guardametas. “He notado una mejor participación de los equipos africanos. Los asiáticos también me han llamado mucho la atención. La participación de los arqueros me parece que hasta ahora está siendo como el campeonato mundial de arqueros, han hecho grandes actuaciones”, afirmó.

El exseleccionador sostuvo que la principal decepción ha sido el rendimiento de algunas selecciones sudamericanas, aunque llamó a no subestimar el nivel alcanzado por rivales que históricamente aparecían como inferiores. “Los equipos africanos y asiáticos están marcando una tendencia, una diferencia que no marcaban antes. Físicamente siempre fueron fuertes, pero les costaba más en lo táctico. En esta ocasión se han visto muy ordenados y eso hace que se les complique mucho más a las selecciones tradicionales”, señaló.

Respecto de resultados sorpresivos como el empate de España ante Cabo Verde o las dificultades enfrentadas por Uruguay, Garcés explicó que muchos de estos equipos han mejorado considerablemente su organización defensiva. “He visto equipos tácticamente muy ordenados, como Cabo Verde. Hizo un partido súper correcto con España. No se esperaba ese resultado, pero defendió muy bien. Defender también es un arte y hoy varios equipos lo están haciendo de manera muy eficiente”, indicó.

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El técnico también se refirió a la ampliación del Mundial a 48 selecciones, una medida que, a su juicio, ha generado diferencias importantes entre países que llegan a competir y otros que simplemente participan. “Aunque este Mundial es diferente, indudablemente. Con 48 países no están los mejores. Hay selecciones que llegan a participar y otras a competir. La diferencia sigue siendo enorme entre el fútbol europeo y sudamericano respecto de otros continentes”, comentó.

Sin embargo, destacó que el aumento de participantes ha permitido observar una evolución en federaciones que anteriormente estaban lejos de los estándares internacionales.

Uno de los puntos que más cuestionó Garcés fueron las pausas de hidratación, medida que para él responde principalmente a intereses comerciales. “A mí no me gusta porque te para el juego. Es un momento que puede perjudicar a un equipo que está en un gran momento. Esos tres minutos se hacen larguísimos. Como decía anteriormente, es un tema comercial”, sostuvo.

El entrenador agregó que el fútbol ha ido incorporando modificaciones que terminan afectando el desarrollo natural de los encuentros. “Hay situaciones poco futboleras. Algunas reglas han mejorado aspectos del juego, como limitar el tiempo de los arqueros o agilizar los laterales, pero detener el partido para estas pausas no me parece una buena medida”, afirmó.

Consultado sobre la ausencia de innovaciones tácticas como las que históricamente surgían en los mundiales, Garcés cree que el acceso permanente al fútbol internacional ha cambiado por completo ese escenario. “Hoy, a través de la televisión y la tecnología, estamos permanentemente viendo partidos de todo el mundo. Las innovaciones que se han ido instalando en el fútbol ya las conocemos antes de que llegue el Mundial”, explicó.

Por lo mismo, el experto descarta que surjan propuestas tácticas inéditas durante el torneo. “En este Mundial no vamos a ver innovaciones tácticas nuevas”, sentenció, y añadió que lo que sí podrían aparecer son ajustes en el reglamento, pero que “futbolísticamente difícilmente se van a descubrir cosas distintas porque ya estamos viendo semana a semana lo que ocurre en las principales ligas del mundo”.