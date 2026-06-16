Kast remueve a Daniela Castro (RN) de la subsecretaría de la Mujer en medio de tensiones con la ministra Marín

La tarde de este martes el Presidente José Antonio Kast decidió remover a Daniela Castro (RN) del cargo de subsecretaria de la Mujer.

La ahora exautoridad había estado en el centro de la controversia debido a una sostenida tensión interna con la titular de la cartera, la ministra social cristiana Judith Marín.

Según información de Radio Biobío, el anuncio fue comunicado el lunes a dirigentes de Renovación Nacional y se concretó este martes.

Días atrás, versiones al interior del oficialismo daban cuenta de diferencias crecientes entre la ministra y rostros de la tienda encabezada por Andrea Balladares, a raíz de los desacuerdos entre Marín y Castro.

La situación encendió las alarmas y llevó a la senadora Paulina Núñez (RN) a gestionar la permanencia de una de las principales representantes de su partido en el Ejecutivo, aunque sin éxito. Núñez aprovechó una reunión que el Jefe de Estado sostuvo con RN en Cerro Castillo semanas atrás para entregar una señal de respaldo a Castro y solicitar al Presidente intervenir para evitar que el conflicto escalara. Pese a esas gestiones, el Mandatario terminó removiendo a la abogada.