“¿Les da lo mismo que se apruebe por un voto?”: oposición emplaza a la CPC por adhesión a la megarreforma

La Comisión de Hacienda vota este miércoles la idea de legislar la megarreforma del Gobierno, el proyecto económico estrella de la administración del Presidente José Antonio Kast. Mientras continúan las audiencias en la instancia, este miércoles fue el turno de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en voz de su presidenta, Susana Jiménez, quien valoró la propuesta, tal como ya lo había manifestado en ocasiones anteriores.

“Valoramos este proyecto, en cuanto apunta a dinamizar la actividad económica y la generación de empleos”, indicó. En su presentación, planteó incluso la necesidad de avanzar con rapidez en la tramitación de la iniciativa “dado el diagnóstico compartido de que Chile puede y debe expandir su capacidad productiva y, con ello, ampliar las oportunidades laborales formales”.

Para la multigremial, el proyecto “no agota todos los esfuerzos necesarios para seguir fortaleciendo la inversión y la competitividad del país”. Jiménez mencionó una serie de medidas que, a juicio de la CPC, resultan valiosas para aumentar la competitividad tributaria. En primer lugar, la rebaja del impuesto de Primera Categoría; luego, la reintegración tributaria; también mencionó la invariabilidad tributaria y, finalmente, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

Luego de la presentación de la CPC, la senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó al empresariado por no levantar alertas respecto al déficit fiscal asociado al proyecto. Además, preguntó directamente si no existen preocupaciones porque no se alcance un acuerdo sostenible en el tiempo.

“Veo que hay bastante conformidad y entusiasmo con el proyecto (…) Un par de preguntas, de acuerdo a lo que se ha ido comentando y señalando en esta comisión por diversos especialistas, expertos y organismos que han concurrido acá. ¿Les preocupa el efecto de déficit que se provoca aquí? Porque el ministro (Quiroz) lo que nos ha dicho permanentemente es que este proyecto no busca equilibrar las cuentas fiscales, sino el crecimiento, pero ¿eso es motivo de preocupación para ustedes?”, planteó en primera instancia la parlamentaria.

Luego cuestionó: “¿Les da lo mismo, como ha dicho el Gobierno o los parlamentarios de Gobierno, que esto se apruebe por un voto? Es decir, que no haya la posibilidad de construir un acuerdo que considere otros aspectos que le den una estabilidad en el tiempo y también una mayor posibilidad de permanencia a las normas que se adopten aquí”.

La presidenta de la CPC respondió a Vodanovic y aseguró que “evidentemente nosotros vemos con preocupación cómo las cuentas fiscales se han deteriorado a lo largo del tiempo y eso nos pone en una situación bastante compleja desde el punto de vista del balance fiscal y más desafiante para volver a presentar una convergencia, tal como lo mostró el ministro hace algunos días atrás”.

Jiménez sostuvo que el proyecto busca “incentivar mayor crecimiento económico a través de una mayor atracción de inversiones, lo cual redunda en más y mejores empleos”. Reconoció, sin embargo, que no todas las iniciativas tienen “balance cero desde el punto de vista fiscal”, por lo que se requieren otras medidas para neutralizar el efecto en las arcas fiscales.

“Este proyecto, lo señala tanto el informe financiero como el CFA, no es un proyecto neutro en el corto plazo, sí lo es en el mediano y largo plazo. Por eso requiere de otras medidas complementarias de reducción de gasto fiscal y ese es el compromiso que nosotros entendemos que ha tomado el Ejecutivo”, advirtió Jiménez.

Así, respecto a si les preocupa el déficit fiscal, respondió: “Por supuesto que sí nos preocupa, pero creemos que este proyecto es importante en la medida que va a generar condiciones de crecimiento económico mayores en el mediano plazo. Eso genera mayor recaudación, genera más oportunidades y hace que las cuentas fiscales sean sostenibles en el tiempo, porque una cosa es lo que pasa en el corto plazo y otra cosa es la sostenibilidad que no la da otra cosa que es el crecimiento económico”.