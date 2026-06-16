Los hinchas argentinos, a la espera de las últimas hazañas de Leo Messi

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Viajaron desde Argentina para ver a su selección, pero reconocen que presenciar los últimos toques y gambetas de Lionel Messi en una Copa Mundial de la FIFA es un estímulo adicional.

“El mejor”

“Hoy por hoy, es el líder, el que nos guía y en el que ponemos todas las esperanzas”, nos dice un hincha, mientras otro agrega: “Lamentarlo, lamentarlo y llorarlo. Porque se va uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El mejor. Y no creo que haya otro que lo pueda igualar en el corto tiempo”.

Un tercero estima que “esto hay que disfrutarlo. Son los momentos finales de una carrera impresionante. Ojalá que no sea el último y si es el último, que sea de la mejor manera posible”.

“Es un animal de competencia”

La Pulga encara su sexto Mundial con un rol muy diferente al que tuvo hace cuatro años en Catar, según explica Diego Murzi, coautor del libro Messi: 10 miradas sobre el 10.

“Los cuatro años que han pasado desde Catar, más allá de que todavía sea un prodigio físico y futbolístico, hacen mella en la forma de jugar, en la explosividad. Entonces, lo que veo es un Messi que quizá vaya a disfrutar su última Copa del Mundo. Sabiendo que es un animal de competencia, la va a querer ganar”, señaló.

En más de 20 años de trayectoria internacional, Lionel Messi ha deleitado al mundo con 13 goles en Mundiales, una marca récord para la selección argentina y que lo consolida como una de las máximas figuras en la historia de la Copa del Mundo.