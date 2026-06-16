Pavez evita confrontar al gobierno anterior por presunto tráfico de menores de edad: "La opinión pública juzgará"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió al caso de presunto tráfico de menores haitianos detectado por la Contraloría General de la República entre enero y abril de 2025.

La información, que trascendió desde un informe reservado del órgano contralor, motivó al Ejecutivo a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Pavez explicó que “a través de la opinión pública se tomó conocimiento parcial del preinforme” y que, en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal, “el director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes, que está contenido en el Código Penal”.

La autoridad enfatizó que “para el gobierno es fundamental que esta situación se pueda investigar, se pueda llegar al fondo” y aseguró que el Servicio de Migraciones quedará “con la total disposición de colaborar en esta investigación”, además de instruir “los sumarios respectivos una vez que se conozca el informe final de la Contraloría”.

Consultado sobre la responsabilidad del gobierno anterior, Pavez evitó calificar sus gestiones: “No quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior”.

En esa línea, agregó: “La opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para poder esclarecer estas circunstancias. Lo que le corresponde al gobierno hoy día es prestar toda la colaboración”.

En cuanto a la cantidad de menores involucrados, el subsecretario advirtió que “hay una investigación de la Contraloría que no ha finalizado, que toma una pequeña muestra, y eso es lo que se ha conocido, que puede estar abarcando un número de menores, pero lo que corresponde, para conocer la cifra, es esperar el informe final para ver el universo de esa muestra, y sin perjuicio de ello que se investigue toda irregularidad de niños respecto a los cuales, o no se conoce su paradero, o están en una circunstancia grave de vulnerabilidad”.

En tanto, Pavez señaló que “el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con la situación que nos parece de la más alta gravedad”.