¿Qué delitos e incivilidades podrían dejarte inscrito en el Registro de Vándalos?

Este lunes el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, cuyos detalles fueron dados a conocer durante la jornada.

La iniciativa establece sanciones que van de 1 a 5 años de pérdida de beneficios sociales para quienes cometan delitos o causen daños en el espacio público, con un incremento en los plazos en caso de reincidencia.

El mensaje enviado por la administración de José Antonio Kast especifica las acciones que podrían motivar la inclusión de los infractores en este registro. Según el texto, la protección de la convivencia social exige no solo la persecución y sanción de las conductas ilícitas, sino también “la existencia de mecanismos que permitan identificar, registrar y desincentivar adecuadamente aquellas conductas que revelan un incumplimiento grave de los deberes básicos de respeto al orden público, a los bienes comunes y a los derechos de terceros”.

El Título II del proyecto detalla, en sus artículos 5, 6 y 7, las conductas que podrían llevar a una persona a quedar inscrita en el registro. Estas se dividen en tres categorías: actos vandálicos, incivilidades de competencia de los juzgados de policía local e incivilidades de competencia de los juzgados de garantía.

Delitos e incivilidades

A) Actos vandálicos constitutivos de delito (Art. 5). Inscripción: cinco años (dos años si es menor de edad).

Atentado contra la autoridad (arts. 261 y 262 Código Penal). Amenazas a autoridades en ejercicio de sus funciones o perturbación grave de sesiones legislativas o audiencias judiciales (art. 264 CP). Impedimento o perturbación del ejercicio de funciones de autoridad por violencia o fraude (art. 267 CP). Falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública (art. 268 bis CP). Homicidio de un fiscal del Ministerio Público o de un defensor público (art. 268 ter CP). Lesiones o maltrato de obra contra un fiscal o defensor público (art. 268 quáter CP). Amenazas a un fiscal o defensor público (art. 268 quinquies CP). Retención o toma de control de un vehículo de transporte público de pasajeros (art. 268 sexies, inciso primero, CP). Interrupción de la libre circulación en vía pública o lanzamiento de objetos a personas o vehículos (art. 268 septies CP). Explotación o participación en casas de juego de suerte, envite o azar (arts. 277 y 278 CP). Amenazas a profesionales y funcionarios de salud o educación, y a manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales (art. 297 bis CP). Lesiones a profesionales y funcionarios de salud o educación, y a manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales (art. 401 bis CP). Usurpación (arts. 457, 457 bis y 458 CP), cuando recae sobre inmuebles fiscales, bienes nacionales de uso público o inmuebles destinados a educación parvularia, básica, media o superior. Incendio (arts. 474, 475, 476 y 477 CP). Daños en bienes de uso público, medios de transporte público o servicios públicos o domiciliarios (arts. 485 N° 6, 9 y 10, y 486 CP). Rayados, dibujos, mensajes o expresiones no autorizadas en bienes muebles o inmuebles, públicos o privados (art. 486 bis CP, nuevo). Homicidio de un carabinero (art. 416 Código de Justicia Militar). Maltrato de obra a un carabinero (art. 416 bis Código de Justicia Militar). Uso de artefactos explosivos o incendiarios y disparo injustificado de armas de fuego (art. 14 D, Ley de Control de Armas, N° 17.798). Carreras no autorizadas de vehículos (art. 197 ter, Ley del Tránsito). Tráfico o microtráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (arts. 3° y 4°, ley N° 20.000). Asociación ilícita para el comercio ilegal (art. 2, ley N° 21.426). Daño en un monumento nacional (art. 38, ley N° 17.288).

B) Incivilidades de competencia de los juzgados de policía local (Art. 6). Inscripción: 1 año.

Depósito de escombros y otros materiales sin permiso municipal o de Vialidad (art. 160 N° 8, Ley del Tránsito). Consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas, paseos y demás lugares de uso público (art. 25, ley N° 19.925). Expendio de bebidas alcohólicas en contravención a la ley (arts. 22 y 43, ley N° 19.925). Elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin patente municipal (ordenanzas municipales). Uso del transporte público remunerado sin pagar la tarifa (art. 200 N° 42, Ley del Tránsito). Cierre u obstaculización de las vías de acceso a playas, ríos o lagos (art. 13, decreto ley N° 1.939 de 1977).

C) Incivilidades de competencia de los juzgados de garantía (Art. 7). Inscripción: 1 año.

Organización o agencia de loterías no autorizadas (art. 276 CP). Provocación o alteración del orden en espectáculos públicos (art. 494 N° 1 CP). Daño en bienes públicos o particulares por un monto inferior a 1 UTM (art. 495 N° 21 CP). Consumo de drogas en la vía pública (art. 50, ley N° 20.000).

Beneficios que se pierden

Medidas generales para cualquier persona inscrita (Art. 8)

Prohibición de acceder a programas habitacionales (subsidios de vivienda regulados por los DS N° 255/2006, 1/2011, 49/2011, 10/2015, 19/2016 y 27/2016 del MINVU). Prohibición de acceder al subsidio de arriendo (DS N° 52/2013 MINVU), o su suspensión. Revocación de permisos precarios o concesiones para uso o explotación de bienes nacionales de uso público, sin derecho a indemnización. Prohibición de acceder al “Pase Cultural” (aporte monetario para bienes y servicios culturales), o su suspensión. Inhabilidad para postular como responsable o ejecutor a fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Prohibición de acceder a las becas del Programa de Becas de Educación Superior (DS N° 97/2013 Mineduc). Prohibición de acceder a becas de postgrado de ANID y del Ministerio de Ciencia. Prohibición de acceder a fondos públicos para investigación o innovación de ANID y del Ministerio de Ciencia. Inhabilitación del uso de pases o tarjetas de tarifa rebajada en transporte público (Tarjeta Nacional Estudiantil, tarifa rebajada adulto mayor). Retención del pago de la devolución anual de impuesto a la renta cuando exista una multa impaga asociada. Prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir, o su suspensión. Prohibición de obtener o renovar el pasaporte. Suspensión de exenciones, subsidios o rebajas en el pago de derechos de aseo domiciliario. Prohibición de asistir a espectáculos masivos, fútbol profesional e ingresar a casinos de juego. Pérdida de la pensión de gracia (ley N° 18.056).

Medidas adicionales para delitos especialmente graves (Art. 9). Inscripción: 5 años.

Para un grupo acotado de delitos más graves (homicidio de fiscal/defensor, ciertas lesiones, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, incendio de los arts. 474-476, homicidio/maltrato a carabineros, uso de explosivos, microtráfico, comercio ilegal, daño a monumentos, entre otros), se agrega: