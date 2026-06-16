Raúl Sohr afirma que Trump sufrió una "derrota descomunal" tras el acuerdo con Irán

El sociólogo, periodista y analista internacional Raúl Sohr calificó como una “muy buena noticia” el acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, aunque advirtió que el conflicto deja un saldo negativo para ambas partes y que la estabilidad en Medio Oriente sigue lejos de consolidarse.

“Esta es una guerra con dos perdedores“, afirmó el especialista en diálogo con Política en Vivo, al sostener que Washington no logró los objetivos que perseguía, mientras que Teherán sufrió un enorme deterioro material y enfrenta un escenario social especialmente complejo.

En esa línea, Sohr sostuvo que el principal derrotado político es el presidente estadounidense Donald Trump, pese a los intentos de presentar el desenlace como una victoria. “Es una derrota descomunal para Trump, aunque la disfrace con todo tipo de declaraciones“, señaló, agregando que Estados Unidos comprometió su prestigio y su capacidad militar sin conseguir doblegar a Irán.

A juicio del analista, la resistencia iraní modificó el equilibrio regional y fortaleció la posición estratégica de Teherán frente a sus vecinos. “Irán sale mejor parado y con una proyección de poder en la región muchísimo más sólida que la que tenía incluso antes del conflicto“, indicó, apuntando que países como Arabia Saudita y las monarquías del Golfo deberán considerar con mayor atención el poder militar iraní.

Sohr también planteó que China podría extraer lecciones geopolíticas del conflicto. Según explicó, Beijing observaría que si Estados Unidos no logró imponerse sobre Irán, podría enfrentar dificultades similares en un eventual escenario de confrontación por Taiwán.

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Pese al acuerdo, el analista llamó a la cautela respecto de la evolución del escenario internacional. “Esto es un episodio más, esperanzador sin duda, es mucho mejor esto que un bombardeo, pero esto todavía puede tener varias vueltas“, afirmó.

Entre los factores pendientes mencionó la situación en Líbano y el papel desempeñado por Israel, país que, según recordó, inició los bombardeos contra Irán mientras existían conversaciones programadas entre Washington y Teherán para abordar el programa nuclear iraní.

Sohr sostuvo que esos hechos dejarán una huella duradera en la relación de Irán con Occidente y especialmente con Estados Unidos e Israel.

Respecto del rol israelí, recalcó que el gobierno de ese país promovió una acción militar contra Irán y recordó los ataques conjuntos realizados anteriormente contra instalaciones nucleares iraníes. “Sin duda que Israel militó y abogó en forma permanente por un ataque a Irán”, recordó.

Finalmente, el analista manifestó cautela sobre eventuales diferencias entre Washington y Tel Aviv, al considerar que muchas veces las discrepancias pueden responder a distintas estrategias. “No descontaría que aquí hay una serie de maniobras militares y diplomáticas. No tengo evidencia suficiente, pero la experiencia me indica que muchas veces en este tipo de circunstancias las cosas no son lo que parecen”, concluyó.