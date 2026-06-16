“Sazonar Memorias Podcast”, artesanías culinarias que cobran vida

Un mortero de piedra, una cuchara de madera, un canasto de fibras vegetales, un cántaro de greda. No son solo utensilios: son artesanías de uso culinario que guardan relatos, sabores y saberes ancestrales. Hacerles hablar ha sido el propósito de Sazonar Memorias, un podcast narrativo documental cuyo estreno tendrá lugar el 18 de junio a las 19:30 horas, en el Liquen Centro Cultural Municipal de Villarrica, sede del proyecto.

La serie está compuesta por ocho capítulos, cada uno dedicado a un objeto artesanal usado en la cocina tradicional de la Región de La Araucanía. Los episodios entrelazan su uso culinario, el oficio de quienes lo crean y las memorias que lo rodean. Todo ello construido a partir de relatos de habitantes de la región, investigación bibliográfica y entrevistas a artesanos, artesanas y especialistas en culinaria.

Adultos mayores como narradores

Lo que distingue a Sazonar Memorias es su sello comunitario. Los episodios fueron cocreados junto a un grupo de adultos mayores de Villarrica, participantes del Taller de Podcast “Sazonar Memorias”. Ellas y ellos realizaron entrevistas a artesanos/as y pusieron su voz para narrar estas historias, convirtiéndose en protagonistas del rescate patrimonial.

El taller funcionó como un lugar de encuentro intergeneracional, donde los participantes reflexionaron sobre su propia relación con la cocina tradicional y los utensilios que han acompañado sus vidas.

Investigación y concurso de relatos

La iniciativa, que cruza investigación, creación sonora y participación comunitaria, se enfocó en objetos artesanales de piedra, madera, fibras vegetales, barro y otros materiales naturales. En las entrevistas figuran artesanos, artesanas y cultores de tradiciones de la Región, como Patricia Peña y Néstor Miranda, talladores en madera; Antonio Matamala, tallador en piedra; María Eugenia Martínez, tejedora de pita; Eulogio Pérez, usuario y constructor de callanas; Rudy Estuardo, chichero; Rosa y Lucía Maldonado, alfareras; Juana Yevilao e Irma Llancapán, algueras lafkenches; y Zunilda Lepín; cocinera tradicional, además de la experta en patrimonio alimentario, Anabella Gründbell.

Además, para nutrir los contenidos del Podcast y lograr una perspectiva más amplia del uso de estos objetos, se realizó el “Concurso Regional de Relatos Sazonar Memorias”, que recibió 88 historias, provenientes de 21 comunas de La Araucanía. Muchas de ellas fueron incorporadas a los capítulos del podcast, enriqueciendo las voces del territorio.

Esto, porque el proyecto se enmarca en un investigación sobre culturas regionales y cómo potenciar las Redes de Artes y Culturas, en este caso de Artesanías, a través de un dispositivo de comunicación como el podcast.

Equipo y financiamiento

El proyecto ha sido conducido por un equipo multidisciplinario: Mariana León Villagra, antropóloga y etnógrafa, investigadora responsable y encargada de la producción y diseño sonoro; Rocío Villalobos Ovando, periodista, coinvestigadora, comunicadora y guionista; junto a Belén de Nos, ilustradora y César Ramírez, diseñador gráfico y desarrollador web. Además, este podcast está musicalizado con las composiciones del guitarrista Mario Concha Muñoz, quien cedió al proyecto los derechos de uso de las obras.

Sazonar Memorias ha contado con el apoyo del Liquen Centro Cultural Municipal de Villarrica, lugar en que se realizó el Taller de Podcast para Adultos Mayores desde julio de 2025 y la grabación de locuciones. El financiamiento del proyecto ha sido realizado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional de La Araucanía, Convocatoria 2025.

El lanzamiento de “Sazonar Memorias Podcast, Artesanías culinarias que cobran vida” se realizará el día jueves 18 de junio, a las 19:30 horas, en el auditorio del Liquen Centro Cultural de Villarrica, ubicado en A. Prat #880. La actividad será de carácter gratuito, y está abierta a todo público que se sienta convocado a una escucha atenta.

La serie estará disponible desde el día del lanzamiento en diversas plataformas, como Youtube, Spotify y Soundcloud, además de la página oficial sazonarmemorias.cl.

Al cierre de la actividad se compartirá un cóctel.