Tomás González aterriza en la Sala Master con el lanzamiento en vivo del disco “No hay lugar”

Tras el lanzamiento de su nuevo disco “No hay lugar”, el músico, compositor y multinstrumentista chileno Tomás González se prepara para presentar en vivo esta nueva producción.

El concierto marcará el estreno escénico de las 10 canciones que componen este tercer trabajo discográfico, una obra que transita entre el pop, la electrónica, la world music y la canción de autor, consolidando una propuesta artística que combina profundidad lírica, sofisticación sonora y una mirada sensible sobre la vida contemporánea.

Disponible desde hace algunas semanas en todas las plataformas digitales, “No hay lugar” aborda la soledad urbana y la pérdida a través de un universo sonoro que cruza ritmos tradicionales, instrumentos acústicos y electrónica. Un disco atravesado por la reflexión sobre las complejas relaciones humanas y por una experiencia íntima de duelo, que logra transformar la melancolía en movimiento.

“Es un trabajo que indaga en la soledad de un habitante de la gran ciudad y en las complejas relaciones humanas de nuestro tiempo. En un plano más íntimo, el álbum también está atravesado por el duelo tras la muerte de mis padres, convirtiéndose en una reflexión sobre la pérdida, la ausencia y la búsqueda de sentido”, explica Tomás González.

Coproducido junto a Vicente Cuadros, el álbum encuentra un equilibrio entre la electrónica, los ritmos tradicionales y los instrumentos acústicos. Coros, bronces, cuerdas, percusiones y texturas electrónicas se entrelazan para construir una experiencia sonora profunda y vibrante, que en el escenario adquirirá una nueva dimensión.

El lanzamiento en vivo de “No hay lugar” permitirá al público recorrer por primera vez el universo completo del disco, incluyendo canciones como “Arder”, “Este es el país”, “En esta casa”, “Hey vous!” y “Bailar”, uno de los temas centrales del álbum, que cuenta con la participación de Mariel Mariel y propone el baile como una forma de resistencia frente al desarraigo y la soledad.

Será un concierto de gran envergadura. Una presentación única en gran formato, con un total de 15 músicos en escena, que busca reflejar fielmente las versiones originales del disco. Entre ellos se encuentran Alfredo Tauber e Ítalo Viveros en bronces; Ángela Acuña y Daniella Rivera en cuerdas frotadas; Marcela Millie, Mariel Villagra, Trinidad González, Felipe Lagos y Matteo Citarella en coros; Juan Pablo Villanueva en guitarra eléctrica; Jhoamy Lins en percusiones; Víctor León en batería electrónica; además de Vicente Cuadros en los sintetizadores y samplers, y el propio Tomás en guitarras y percusiones.