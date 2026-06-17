A los 87 años fallece Carlo Ginzburg, autor de "El queso y los gusanos" y referente de la microhistoria

A los 87 años falleció en Bolonia el historiador Carlo Ginzburg, autor de obras fundamentales como “El queso y los gusanos” e “Historia nocturna”. La noticia fue difundida por los principales medios italianos, que destacan su legado como uno de los grandes renovadores de la historiografía contemporánea.

Ginzburg trasladó el interés de los historiadores desde las élites y los grandes acontecimientos hacia la cultura popular, la vida cotidiana y los sectores perseguidos del pasado. Esa reorientación metodológica marcó gran parte de su trayectoria y lo convirtió en un referente mundial.

Nacido en Turín el 15 de abril de 1939, era hijo de los escritores Natalia Ginzburg y Leone Ginzburg. Estaba casado con la historiadora del arte Luisa Ciammitti, con quien tuvo dos hijas. Fue ella quien informó que el funeral se realizará este viernes.

Profesor emérito de la Scuola Normale Superiore de Pisa, casa de estudios donde también se formó, Ginzburg dictó clases en la Universidad de Bolonia y en varias universidades estadounidenses, entre ellas Harvard, Yale, Princeton y UCLA. Sobre sus orígenes solía decir: “Mi privilegio no fue solo criarme rodeado de libros, también lo fue tener modelos”.

Su consagración internacional llegó en 1976 con “El queso y los gusanos”, publicada en España por Península. En ese libro reconstruyó la historia de Domenico Scandella, un molinero del siglo XVI originario del norte de Italia que fue acusado de herejía por la Inquisición.

Esa obra respondió a la pregunta central que atravesó toda su investigación: cómo estudiar a quienes casi no dejaron huella en los archivos. A partir del caso de ese hombre desconocido, apodado Menocchio, Ginzburg logró desplegar estructuras culturales de gran escala, lo que lo consolidó como uno de los principales exponentes de la microhistoria.

La conexión entre su vida y su obra también se refleja en la historia familiar. Su padre, Leone Ginzburg, militante judío antifascista nacido en Odesa, fue exiliado por el régimen de Benito Mussolini a los Abruzos. Tras regresar a Roma, fue detenido por la Gestapo, torturado por el fascismo y murió en prisión en 1944.

En español se han publicado varios de sus títulos, entre ellos “Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia (Península)”, “Una historia sin final (Ampersand)”, “Mitos emblemas e indicios (Gedisa)” y “Los benandanti. Brujería y cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII (Universidad de Guadalajara, México)”.