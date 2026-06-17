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Aplazaron nueva audiencia de Maduro por problemas de seguridad en traslado

El exmandatario venezolano, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico junto a su esposa, se declaró no culpable ante el tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano sigue pidiendo su liberación.

El exmandatario venezolano, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico junto a su esposa, se declaró no culpable ante el tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano sigue pidiendo su liberación.

Internacional

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York aplazó hasta el 22 de julio la próxima audiencia del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores, tras aceptar la solicitud de la Fiscalía para posponerla por problemas logísticos y seguridad relacionados con su traslado.

La petición -que solicitaba una prórroga de al menos tres semanas- fue presentada ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, que se encuentra al frente del caso. La vista estaba programada para el 30 de junio, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

El fiscal Jay Clayton ha explicado al juez que la solicitud plantea la necesidad de este aplazamiento para “garantizar la seguridad”.

Maduro y Flores continúan detenidos en Nueva York tras ser capturados por fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos durante una operación militar el 3 de enero en Caracas.

El exmandatario, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico junto a su esposa, se declaró no culpable ante el tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano sigue pidiendo su liberación al considerar, además, que cuenta con inmunidad por ser el jefe de Estado del país.

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