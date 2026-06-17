Bancada RN-Evópoli impulsa comisión investigadora por ingreso de niños haitianos

La bancada de diputados de Renovación Nacional y Evópoli ingresaron una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora que permita esclarecer las eventuales irregularidades detectadas en el masivo ingreso al país de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar.

Los parlamentarios advierten que durante los años 2024 y 2025 ingresaron al país miles de ciudadanos haitianos mediante procedimientos de reunificación familiar, incluyendo un importante número de menores de edad trasladados en vuelos chárter especialmente organizados para estos efectos.

Asimismo, se plantean dudas sobre la verificación de los vínculos familiares, la validación de la documentación presentada, la coordinación entre organismos públicos y el seguimiento posterior de los menores una vez autorizada su entrada al país.

El subjefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Eduardo Durán, señaló que “cientos de niños haitianos ingresaron a nuestro país bajo las narices de las autoridades de la época y nadie hizo nada, todos miraron para el lado”.

“Nadie sabe si esos niños ingresaron con sus padres, nadie sabe si ingresaron con su verdadera identidad, y tampoco nadie sabe dónde están hoy día y cuál es su paradero”, explicó el parlamentario

Y anunció que “por eso, desde Renovación Nacional ingresamos una solicitud de una comisión investigadora especial para dilucidar y buscar las responsabilidades políticas respecto de este escándalo que no puede quedar sin sanción”.

“Y también en nuestro rol fiscalizador haremos todo lo que está a nuestro alcance, con oficios a la Contraloría, esta comisión especial investigadora, y, si es necesario, nos haremos parte de las querellas que el Ministerio Público está llevando adelante frente a esta situación”, agregó Durán.

El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, en tanto, sostuvo que “aquí tenemos hechos que ha acreditado la Contraloría de niños que ingresaron al país y que hoy se desconoce su paradero. Eso no puede quedar en la impunidad, y, por cierto, que nos sumamos al trabajo que está haciendo la bancada de Renovación Nacional y otras bancadas de este Congreso para impulsar una comisión especial investigadora”.

“Pero también creemos que es muy necesario que el Ministerio Público realice las investigaciones y existan las sanciones que correspondan. Aquí no puede haber impunidad, debe haber claridad y no puede ser que Chile se convierta en un destino para poder generar tráfico de personas, tráfico de menores, por la incapacidad de las autoridades cuando corresponda”, aseguró Guzmán

El diputado Tomás Kast afirmó que “desde Evópoli consideramos que este es un hecho de la máxima gravedad. El que exista tráfico de menores, independiente de la nacionalidad, independiente del país, y que el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, haya tenido estos antecedentes y no haya hecho realmente nada, nos parece absolutamente inaceptable”.

“¿Cómo es posible que, en vuelos chárter, a cargo de dos adultos solamente, vengan cientos de niños y no sepamos su paradero, bajo una excusa de reunificación familiar que no parece realista? Es por eso que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró Kast.

Los parlamentarios explicaron que la comisión investigadora buscará reunir antecedentes sobre los procedimientos utilizados para autorizar el ingreso de menores mediante reunificación familiar.

Además, investigar los mecanismos de verificación de identidad, filiación y representación legal de los niños y de los adultos responsables; revisar la autorización y operación de los vuelos chárter provenientes de Haití.

Asimismo, determinar el nivel de coordinación entre las instituciones involucradas; y establecer cuántos menores se encuentran actualmente ubicados y cuántos permanecen con paradero desconocido.