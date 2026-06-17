Banco Central reduce proyección de crecimiento para 2026 y mantiene cautela por escenario internacional

El Banco Central publicó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio de 2026, donde ajustó a la baja la proyección de crecimiento para este año, mantuvo la tasa de interés en 4,5% y advirtió que el escenario económico continúa marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente.

La principal corrección del informe estuvo en las perspectivas de crecimiento para la economía. El organismo redujo la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 a un rango entre 1% y 1,75%, por debajo del 1,5% a 2,5% estimado en marzo.

Según el Banco Central, la revisión responde principalmente al débil desempeño registrado durante el primer trimestre, especialmente en sectores ligados a los recursos naturales. La menor actividad minera, agrícola y pesquera, junto con una temporada de turismo receptivo más baja de lo previsto, incidieron en el ajuste.

Para 2027, en cambio, el escenario mejora. El instituto emisor elevó la proyección de crecimiento a un rango entre 2% y 3%, apoyado en una recuperación de la inversión.

En materia inflacionaria, el IPoM indicó que el alza de precios observada en los últimos meses se ajustó a lo proyectado, luego del incremento de los costos energéticos provocado por el conflicto en Medio Oriente. El informe prevé que la inflación cierre este año levemente por encima de las estimaciones previas y retorne a niveles cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027.

El documento también señaló que la economía ha absorbido de forma adecuada el impacto del encarecimiento del petróleo y que la inflación subyacente ha evolucionado conforme a lo esperado.

El panorama internacional continúa ocupando un lugar central en el análisis del Banco Central. El informe destacó que el cierre del estrecho de Ormuz siguió presionando los precios del petróleo durante gran parte del período considerado. Sin embargo, tras el cierre estadístico del informe, se anunció un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que contribuyó a moderar las tensiones en los mercados financieros y a reducir el valor del crudo.

Pese a ello, el organismo advirtió que el conflicto no puede considerarse completamente resuelto, por lo que llamó a seguir monitoreando su evolución y sus posibles efectos sobre la inflación.

En contraste con ese escenario, el IPoM elevó sus proyecciones para el precio del cobre durante el período 2026-2028. El Banco Central prevé un valor promedio de US$5,8 la libra este año, impulsado por una demanda global sostenida asociada al gasto en defensa, la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Respecto de la economía mundial, el informe sostuvo que la actividad ha evolucionado en línea con lo previsto, aunque con diferencias entre países. Estados Unidos y varias economías asiáticas han mostrado un mayor dinamismo gracias al desarrollo tecnológico y la inversión asociada a ese sector.

En su reunión de política monetaria realizada esta semana, el Consejo del Banco Central acordó mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, nivel vigente desde diciembre de 2025. La entidad indicó que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque insistió en que el contexto sigue siendo más incierto de lo habitual.

El organismo reiteró que las futuras decisiones sobre tasas se evaluarán reunión a reunión y reafirmó su compromiso de llevar la inflación de vuelta a la meta de 3% en un horizonte de dos años.