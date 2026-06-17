Casemiro, el hombre de Ancelotti bajo ataque en Brasil

El exvolante del Real Madrid, Casemiro, uno de los líderes del plantel de Brasil que busca conquistar su sexto título mundial, parecía tener todo servido para comandar el asalto de la Canarinha en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras completar una destacada temporada con el Manchester United.

Sin embargo, su deslucida actuación en el empate 1-1 ante Marruecos durante el estreno mundialista ha generado fuertes cuestionamientos y lo ha llevado a vivir uno de los momentos más complejos desde su debut con la selección brasileña en 2011.

De paso, su rendimiento también ha contribuido a abrir interrogantes sobre el trabajo de Carlo Ancelotti, la gran apuesta de la Confederación Brasileña de Fútbol para devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial por primera vez desde Corea-Japón 2002.

“Si se está debatiendo sobre Casemiro como se está haciendo hoy, en realidad lo que estamos debatiendo es sobre Ancelotti. Fue Ancelotti quien recuperó a Casemiro como símbolo de su selección”, afirmó el escritor José Trajano en el programa Posse de Bola.

“El jugador que más decepcionó”

En su primera convocatoria al mando de Brasil, Carletto sorprendió al reincorporar al mediocampista, pieza clave del histórico tridente que integró junto a Luka Modric y Toni Kroos en el Real Madrid campeón de la UEFA Champions League 2022.

El experimentado volante llevaba más de un año y medio fuera del radar de la selección brasileña, pero el técnico italiano decidió devolverle protagonismo. Desde entonces, Casemiro ha disputado 12 de los 13 partidos dirigidos por Ancelotti, la mayoría como titular.

Además de portar la jineta de capitán en varias ocasiones, el mediocampista sumó dos goles y dos asistencias, aportando equilibrio a una selección que continúa mostrando fragilidades defensivas.

No obstante, en el debut ante Marruecos, el jugador de 34 años lució lento, sin sincronía con Bruno Guimarães y con dificultades para recuperar balones, una de las principales características que marcaron su carrera.

“Fue el jugador que más decepcionó en el debut. Casemiro es el favorito del entrenador, algo normal porque todos los técnicos tienen jugadores en quienes confían”, comentó Romário en su canal de YouTube.

“Pero por lo que representa para el entrenador y para la propia selección brasileña, creo que realmente decepcionó”, añadió el campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994.

¿Rumbo a la MLS?

Casemiro, quien reconoció antes del torneo que Brasil llegaba “un pasito atrás” respecto de otras candidatas al título, no regresó para disputar el segundo tiempo frente a Marruecos.

El futbolista explicó posteriormente que Ancelotti justificó su sustitución debido a que estaba amonestado. Su reemplazante, Fabinho, aportó mayor equilibrio en la zona media junto a Bruno Guimarães.

Ahora, una de las principales dudas de cara al duelo frente a Haití por la segunda fecha del Grupo C es si Casemiro mantendrá su lugar en el equipo titular.

Tras el estreno, el volante se mostró optimista. “En Brasil siempre queremos lo mejor, queremos ganar, pero todavía depende de nosotros”, aseguró.

El desafío para el mediocampista es doble, ya que también atraviesa un momento de incertidumbre respecto de su futuro profesional luego de finalizar su etapa en el Manchester United.

Aunque completó una campaña positiva que ayudó a los Red Devils a regresar a la Champions League, no renovó contrato y dejará el club inglés.

Diversos medios internacionales han informado que Casemiro tendría un acuerdo para incorporarse al Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, la operación se encuentra estancada debido a que Los Angeles Galaxy reclama derechos preferenciales de negociación sobre el jugador, situación que complica la llegada del brasileño al conjunto de Florida.

Así, mientras busca recuperar protagonismo en el Mundial 2026, Casemiro también enfrenta semanas decisivas para definir el próximo capítulo de su carrera.