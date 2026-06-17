Con triplete histórico de Messi, Argentina golea a Argelia en su debut mundialista

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó a 16 goles en Copas del Mundo, igualando la marca del alemán Miroslav Klose, el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales.

“Es mi manera de desear. Siempre lo viví de esa manera. Siempre quise estar bien para dar el máximo. Nunca me relajé. Me gusta competir. Intenté prepararme lo mejor posible para llegar bien a este Mundial 2026 y poder participar. Nunca dejé de competir, de entrenarme y de exigirme”, declaró el astro argentino.

Veinte años después de su debut en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo, alimentando la ilusión de la hinchada albiceleste de revalidar el título conquistado en Catar 2022.

Aún acostumbrados a sus hazañas, muchos de los más de 65.000 aficionados argentinos presentes en el estadio se mostraron asombrados por la actuación de un jugador que está a solo ocho días de cumplir 39 años.

“Fue increíble. Fue buenísimo. Me redivertí”, señaló un hincha argentino. Otro agregó: “Esto es la frutilla del postre. Pero ya lo sabía. Es el mejor. Siempre lo fue”.

Una tercera aficionada resumió el sentir de muchos seguidores: “Sigue rompiendo récords porque es el jugador que jugó más Mundiales, que ganó más partidos y que hizo más goles en la historia del fútbol. Messi es el número uno“.

El propio Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas al anotar en el minuto 17 su primer tanto del encuentro, abriendo el marcador en lo que podría ser su última participación mundialista.

A su récord de seis Copas del Mundo podría sumarse este miércoles Cristiano Ronaldo, si disputa el estreno de Portugal en el torneo.

Con el segundo de sus goles ante Argelia, Messi superó además la marca de 14 goles mundialistas que había alcanzado el francés Kylian Mbappé.

El éxtasis en el Arrowhead Stadium llegó en el minuto 77, cuando el capitán argentino completó el hat-trick con un preciso remate desde el borde del área.

A diez minutos del final, la afición argentina le brindó una ovación cerrada cuando fue reemplazado por decisión del técnico Lionel Scaloni, quien decidió reservarlo para los próximos compromisos frente a Austria y Jordania, por el Grupo J del Mundial 2026.

Alineaciones

Argentina: Emiliano “Dibu” Martínez; Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, 46′), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 80′), Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi (Nicolás Paz, 80′), Thiago Almada (Nicolás González, 55′); Lautaro Martínez (Julián Álvarez, 55′).

Entrenador: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui (Houssem Aouar, 64′), Maza (Zerrouki, 82′); Bentaleb (Boulbina, 81′); Hadj-Moussa (Riyad Mahrez, 64′), Amine Gouiri (Amoura, 64′), Chaibi.

Entrenador: Vladimir Petkovic.