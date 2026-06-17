Con votos de la DC y el PDG: Gobierno logra aprobar mayor endeudamiento en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que busca aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares —con 94 votos a favor, 52 en contra y 1 abstención— y lo despachó al Senado, en medio de la resistencia de la oposición, las críticas por la megarreforma y los recortes presupuestarios. La iniciativa necesitaba 78 votos favorables, ya que es una ley de quórum calificado y logró avanzar con votos de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).

El Gobierno ha argumentado que el mayor endeudamiento es necesario para financiar el presupuesto de 2026, así lo ha planteado el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “El proyecto no agrega nada, sencillamente el presupuesto del 2026 no estaba adecuadamente financiado y este proyecto lo que busca es financiarlo, además de resolver los problemas de deudas arrastre, con proveedores”, dijo el ministro Quiroz durante la sesión.

La oposición ha cuestionado la propuesta porque va en paralelo a la megarreforma, que reduce la recaudación fiscal; por los recortes presupuestarios que impactan, por ejemplo, en materia de salud. Y porque el Ejecutivo no presentó una estrategia clara para la reducción del endeudamiento en los años futuros.

En el marco del debate en el pleno de la Corporación, el diputado parte de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC), señaló: “Llegamos con una discusión fiscal pendiente, con una reforma tributaria cuyo impacto sobre los ingresos del Estado ha sido cuestionado incluso por organismos técnicos independientes. En este contexto, este proyecto de autorización de endeudamiento no puede leerse de manera aislada, debe leerse como parte de una ecuación que el propio Gobierno ha decidido no completar”.

“Voy a ser directo, la deuda pública no siempre es un mal instrumento, sobre todo si fuera para nuevas inversiones, como por ejemplo inversiones en salud, en educación o en vivienda, pero lo que es cuestionable es contraer una deuda sin responder con transparencia cuánto va a costar en intereses y sobre qué base de ingresos futuros se sostiene”, agregó el parlamentario.

Barrera también cuestionó que: “El monto es bastante significativo y para que la ciudadanía lo dimensione, esa deuda hay que pagarla y al pagarla es como dejar de construir cerca de 60 hospitales, dejar de pagar 1,6 veces la PGU, es lo que cuesta pagar la alimentación de las Junaeb por 5 años o dos veces el costo de la gratuidad en la educación universitaria”.

“Pero no solo preocupa el monto, también la secuencia. Primero se impulsa una reforma que según proyecciones técnicas serias generará una brecha relevante de ingresos en los próximos años y ahora, antes de que esa reforma entre en plena vigencia, se pide autorización para endeudarse. El orden sí importa”, planteó Barrera.

Casi la totalidad de la oposición había anunciado su voto en contra, mientras que desde la DC condicionaron su respaldo al proyecto. El diputado Héctor Barría declaró: “Estamos pidiendo que se nos convenza de que estos recursos adicionales son para la gente”. Cuestionó, por ejemplo, los recortes en salud.

A este último punto respondió también el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, e hizo un guiño a la DC. “Hemos conversado con casi todas las bancadas y algo que se repite es la preocupación por el gasto del Ministerio de Salud, preocupación que me ha hecho especial hincapié en particular la bancada DC”, dijo.

“Les puedo asegurar que en este ministerio y trabajando en conjunto naturalmente con el Ministerio de Salud, estamos haciendo todos los esfuerzos para que los ajustes presupuestarios que vienen a hacerse se realicen en áreas donde se necesite mejor gestión”, aseguró el secretario de Estado

A lo anterior, el jefe de la billetera fiscal agregó que “siempre priorizaremos la atención de los pacientes, como, por ejemplo, hoy lo hacemos con la lista de espera oncológica y ahí sí estarán siempre los recursos. No bajaremos los brazos en nuestro objetivo de mejorar la vida de los chilenos. Y en este sentido, le respondo y hago hincapié en la solicitud que ha hecho la DC, que también la han hecho otras bancadas desde luego”.