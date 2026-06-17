EE.UU. emite nueva visa a Mehdi Torabi y destraba problema migratorio de Irán en el Mundial 2026

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) informó que el atacante Mehdi Torabi recibió una nueva visa de múltiples entradas para Estados Unidos, poniendo fin a un inconveniente migratorio que amenazaba con dejarlo fuera de los próximos compromisos de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, la federación confirmó que el jugador ya cuenta con la documentación necesaria para continuar participando en el torneo.

“Mehdi Torabi, jugador de la selección nacional de fútbol de Irán, ha recibido un visado de entrada a Estados Unidos”, señaló la FFI, agregando que el futbolista podrá incorporarse sin inconvenientes a los próximos encuentros de su selección.

El caso había generado preocupación luego de que la federación denunciara que el permiso original del jugador expiró tras una única entrada a territorio estadounidense para disputar el partido frente a Nueva Zelanda, correspondiente a la fase de grupos del Mundial.

Según explicó el organismo, mientras el resto de los integrantes del plantel disponía de visados de entradas múltiples, el documento otorgado a Torabi solo contemplaba un ingreso al país, situación que obligó a realizar gestiones urgentes para obtener una nueva autorización.

La situación de Torabi se enmarca en una serie de dificultades denunciadas por las autoridades iraníes durante el desarrollo del campeonato.

La selección asiática instaló su centro de operaciones en Tijuana, ciudad mexicana ubicada en la frontera con Estados Unidos, argumentando la existencia de obstáculos logísticos y diplomáticos para desplazarse dentro del territorio estadounidense.

Además, las autoridades iraníes han sostenido que al menos quince integrantes de la delegación, junto con miembros del cuerpo técnico y directivos, no recibieron autorización para ingresar a Estados Unidos.

La FFI también acusó previamente a las autoridades estadounidenses de revocar parte de las entradas destinadas a los aficionados iraníes para los partidos del Mundial, una situación que atribuyó a decisiones adoptadas por la Casa Blanca.

La selección iraní disputará su próximo compromiso el 21 de junio ante Bélgica en Los Ángeles, mientras que cerrará su participación en la fase grupal el 27 de junio frente a Egipto en Seattle.

Irán participa en su cuarta Copa Mundial consecutiva y en la séptima de su historia. Sin embargo, el combinado asiático aún persigue un objetivo pendiente: superar por primera vez la fase de grupos del torneo más importante del fútbol internacional.