Egresados de la Universidad de Chile se reúnen por embargos del CAE y articulan nuevas acciones

Mientras continúan apareciendo denuncias de personas que sufrieron el embargos en sus cuentas bancarias por deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile reunió este martes a egresados afectados para compartir experiencias y coordinar acciones frente a la situación.

La actividad se realizó en la sede de la FECh y contó con la participación de exestudiantes de la Universidad de Chile, además de representantes de la asamblea de deudores que comenzó a organizarse durante los últimos días tras los cobros realizados por la Tesorería General de la República.

La presidenta de la FECh, Laura Mlynarz, señaló que el encuentro buscó levantar un diagnóstico común y generar una primera coordinación entre quienes han visto afectada su situación económica por los embargos.

“Entendemos que los embargos no solamente afectan de manera directa a los deudores y deudoras, sino que también por supuesto a las familias en su generalidad. No se logra llegar a final de mes, no se logra cumplir con pagar las deudas existentes y también los gastos cotidianos de la familia. Eso representa un retroceso y un peligro para quienes recién egresan de las distintas casas de estudio”, sostuvo la presidenta de la FECh.

Mlynarz reconoció que todavía no existe claridad sobre cuántos egresados de la Universidad de Chile han sido afectados por estos procedimientos, aunque espera que el trabajo conjunto permita levantar esa información en las próximas semanas.

Entre quienes participaron estuvo Eduardo Díaz, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile, quien explicó que decidió sumarse debido a que tiene familiares afectados por los cobros y porque actualmente desarrolla una investigación sobre el sistema de financiamiento estudiantil.

Díaz también participó el lunes en la asamblea de deudores realizada en la CUT, instancia que reunió a cientos de personas provenientes de distintas regiones y que acordó impulsar una movilización nacional el próximo 25 de junio. “Hubo asistencia bastante amplia, diversa. Trabajadores, estudiantes, mamás, papás, habían hijos de todas las edades. Entonces tuve ahí una transversalidad del perfil de quienes son deudores del CAE que es tremenda”, detalló Díaz.

Sobre las definiciones adoptadas en esa reunión, agregó que “de forma democrática se definió un horizonte común de acción”, resumido en tres puntos: “condonación del CAE, restitución de los fondos y el cese de los embargos”.

Para el exestudiante, uno de los principales resultados del encuentro realizado en la FECh fue la posibilidad de vincular experiencias que hasta ahora se estaban viviendo de manera aislada.

“Se agradecen los espacios de conversación, de socialización de los problemas porque finalmente nos vamos dando cuenta de que estos recortes no son solamente números, son experiencias, pero además son vidas que están siendo afectadas”, concluyó.