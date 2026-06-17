Enap confirma caída en precio de los combustibles: diésel baja $117 y gasolinas hasta $106 por litro

Enap dio a conocer este miércoles su informe semanal con las estimaciones de precios para los combustibles y anticipó bajas para la mayoría de los productos.

De acuerdo con el reporte de la estatal, la gasolina de 93 octanos tendría una reducción de $95,0 por litro, mientras que la de 97 octanos caería $106,7 por litro. El diésel, por su parte, anotaría una baja de $117,5 por litro y el GLP de uso vehicular de $46,7 por litro. En el caso del kerosene, en cambio, no se proyectan cambios.

La empresa pública precisó que su función se circunscribe a la venta de derivados de hidrocarburos a las compañías distribuidoras, siendo estas últimas las que determinan de manera independiente el precio que finalmente pagan los consumidores.

El cálculo elaborado por Enap toma en consideración diversos factores, como los valores de importación vigentes en la Costa del Golfo de Estados Unidos, que es el mercado de referencia para Chile, los gastos de flete marítimo y las reglas de operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Con todo, las variaciones estimadas para esta semana son las siguientes: