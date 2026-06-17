Las reglas del libre mercado no aceptan las protecciones para algunos

La experiencia nos indica que los medios de prensa que representan los intereses de las más importantes corporaciones en el mundo y especialmente en Chile, son activos propagandistas de las mismas y para cumplir esa importante función se valen de lobbystas que saben como desenvolverse dentro del aparato del Estado para distorsionar los hechos noticiosos y así engañar a la opinión pública, lucrativo negocio que siempre ha existido. Esta situación es contraria a las reglas del juego que deben operar en el sistema de libre mercado que exige igualdad de oportunidades para todos los actores que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía.

En razón a que sabemos cómo funciona el neoliberalismo depredador, valoramos el reciente lanzamiento del descriptivo libro “Impunidad”, publicado por el abogado Cristián Vargas, exdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), dando cuenta de cómo la casta política de nuestro país manejó los casos Penta, el mismo de las clases de ética, y el caso SQM.

Para acreditar las malas prácticas en que incurren los medios que toleran los comportamientos deshonestos de los poderosos, a continuación nos referimos a una situación relacionada con la más grande empresa de almacenamiento de mercancías, de nombre Bodegas San Francisco (BSF), en sus andanzas dentro de las comunas de Pudahuel y Maipú, cuyas instalaciones eran irregulares por diferentes motivos. Ello ocasionó un incendio de proporciones en el año 2024 en el espacio que arrendaba en Pudahuel la emprendedora Paula Behnke, derivado de una explosión en donde operaba la empresa Lubricantes y Combustibles Chile SpA (Lub Chile).

A raíz de ello, tomándose en cuenta la irresponsabilidad de la empresa propietaria de las bodegas, la emprendedora perjudicada ha estado haciendo valer sus derechos, ya que la tragedia de proporciones se produjo por culpa de terceros y por ausencia de fiscalización y control de la misma empresa BSF.

En días pasados el diario La Tercera publicó un reportaje dando cuenta de la posición que sustentaba la empresa BSF en su denuncia en contra de Behnke porque ésta ha estado reclamando en las redes sociales por el desastre vivido con inconmensurables pérdidas económica, informándole el periodista a la misma que ese medio había recibido copia de la querella criminal “reservada” interpuesta por la aludida empresa en contra de ella, dándole la oportunidad para que, en una reducida carta de 1.400 caracteres, explicara sus descargos, texto que se aprecia a continuación:

“La publicación de La Tercera/Pulso sobre la querella de Bodegas San Francisco (BSF) contra mí instala una tesis grave sin abordar el fondo: mis denuncias se sustentan en antecedentes oficiales, no en rumores ni en una campaña personal. BSF pretende presentar como “chantaje” o “presión” lo que ha sido el ejercicio legítimo de derechos: solicitar información pública, denunciar ante autoridades, acudir a tribunales y poner en conocimiento de la opinión pública hechos de interés general. La empresa no enfrenta solo mis dichos, sino documentos públicos sobre obras sin permiso, recintos sin recepción definitiva, anexos irregulares y observaciones vinculadas a seguridad contra incendios donde trabajan miles de personas.

Ese era el hecho relevante. Sin embargo, el artículo amplificó la versión de BSF, basada en una querella unilateral y no resuelta, antes que examinar informes técnicos, decretos, actas de fiscalización y respuestas obtenidas por Ley de Transparencia. Convertir una imputación penal de parte en eje narrativo, sin igual contraste, no informa adecuadamente: desvía la atención del fondo.

Resulta preocupante que un medio reciba antecedentes oficiales sobre posibles irregularidades urbanísticas y de seguridad, pero termine reproduciendo la estrategia comunicacional de la empresa cuestionada. Lo relevante no es desacreditar a quien denuncia, sino verificar si aquello denunciado es cierto, quién fiscalizó, qué organismos lo constataron y qué riesgos existen para trabajadores y terceros. La libertad de prensa exige investigar, contextualizar y distinguir entre imputaciones interesadas y hechos documentados. La ciudadanía merecía conocer los antecedentes oficiales que explican por qué este tema fue llevado a la luz pública”.

Quien está relacionado con el vergonzoso episodio causado por la empresa BSF es el abogado y recién nominado por el gobierno como embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, pues éste es quien, con su colega Rodrigo Albagli, conforman la oficina AZ Abogados, la que tiene a su cargo todos los casos judiciales de BSF. Recordemos que Zaliasnik con Luis Hermosilla, como lo publicó el medio Reportea.cl, eran activos promotores en nombramientos de jueces, asunto delicado que posiblemente no afectará su reciente nombramiento diplomático.

En conclusión, La Tercera, medio que, por el tratamiento parcial que le dio a la noticia, se deduce claramente que apoya a BSF, llamándonos la atención que esta negligente empresa haya interpuesto esa querella criminal reservada en contra de Behnke, por sus presuntos chantajes, tráficos de influencia, cohecho y extorsión (sic), todo porque la anterior, en defensa de sus legítimos derechos, la tuvo que denunciar con publicidad absolutamente documentada. De ello se desprende que BSF desea acallarla para que, asustada por esa presión, no hable más de la catástrofe vivida.

Finalmente, nos preguntamos porqué la oficina AZ Abogados no asumió el rol que le correspondía en la aludida querella, tema sospechoso que un periodista de investigación podría dilucidar en un par de días.