Megarreforma del Gobierno supera la Comisión de Hacienda del Senado y avanza a Sala

El proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Ejecutivo y que lleva dos semanas en discusión parlamentaria, superó este miércoles su primer examen en la Comisión de Hacienda del Senado. La iniciativa logró el respaldo necesario tras una ajustada votación de 3 votos a favor y 2 en contra, lo que le permite avanzar a la siguiente etapa del proceso legislativo.

Con este resultado, la propuesta queda en condiciones de ser sometida a debate en la sala del Senado durante los próximos días, específicamente en la sesión programada para la semana que viene. El Gobierno confía en que el espaldarazo obtenido en la comisión especializada sea un antecedente favorable para el resto de la tramitación.

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió al avance de la reforma una vez concluida la sesión de la comisión. El secretario de Estado valoró el respaldo conseguido y proyectó los próximos pasos de la discusión legislativa.

“Hoy se ha cumplido un paso más. De aquí nos vamos a la sala, donde esperamos recoger los planteamientos que legítimamente nos haga la oposición, analizarlos y buscar un consenso más amplio”, señaló Alvarado.

El vocero agregó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mantiene una disposición al diálogo con las distintas bancadas para allanar el camino de la iniciativa. Según explicó, esa apertura forma parte de la estrategia oficialista para garantizar que el proyecto de Reconstrucción Nacional logre consolidarse en el Congreso.