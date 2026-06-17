Muere Hans Marwitz, una de las voces más emblemáticas del relato deportivo chileno

El periodismo deportivo chileno está de luto. Durante la madrugada de este miércoles falleció Hans Marwitz, histórico relator de fútbol y una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión nacional, a los 85 años de edad.

Conocido popularmente como “La Voz de los Mundiales”, Marwitz dejó una huella imborrable en las transmisiones deportivas chilenas gracias a una carrera que se extendió por varias décadas y que lo llevó a relatar algunos de los eventos futbolísticos más importantes del planeta.

Apodado cariñosamente como “El Gringo”, inició su trayectoria profesional a los 19 años en Radio Corporación, cuando debió reemplazar de manera inesperada al destacado relator Raúl Prado Cavada, una oportunidad que marcaría el comienzo de una extensa carrera en los medios de comunicación.

Posteriormente integró el equipo del programa “Más Deporte” en Radio Nacional de Chile, además de desempeñarse en emisoras como Radio Cooperativa y Radio Biobío, consolidándose como una de las voces más reconocibles del relato futbolístico nacional.

Su carrera también tuvo una destacada etapa en televisión. En Canal 13 participó en la cobertura de importantes torneos internacionales junto a referentes del periodismo deportivo como Julio Martínez, Tito Fouillioux y Néstor Isella, formando parte de las transmisiones de diversas Copas América y Copas del Mundo.

Un referente para nuevas generaciones

Una de sus últimas apariciones públicas ligadas al fútbol se produjo durante el Mundial de Qatar 2022, instancia en la que compartió su experiencia con las nuevas generaciones de relatores que se preparaban para cubrir la cita planetaria.

En aquella oportunidad entregó un mensaje que reflejaba su pasión por la profesión: “Les digo que les deseo lo mejor, que lo hagan con todo el cariño que tienen por la profesión. Es muy lindo trabajar en un Mundial. Háganlo con ganas, preocúpense, pero denle la emoción que el Mundial produce en los espectadores”.

La partida de Hans Marwitz provoca pesar en el mundo de las comunicaciones y del deporte nacional, donde su estilo, conocimiento y capacidad para transmitir emoción lo convirtieron en una figura indispensable del relato futbolístico chileno.