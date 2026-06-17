Plazas aumentarían en 20 mil: Gobierno firma acuerdo para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria

Este miércoles, desde la Cárcel Colina I, el Presidente José Antonio Kast encabezó la firma de un acuerdo marco para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria.

El objetivo del acuerdo —firmado por los ministerios de Seguridad, Justicia y Obras Públicas— es aumentar en 20 mil plazas la capacidad del sistema penitenciario, a través de la construcción de nuevos establecimientos, la ampliación de infraestructura existente, la relicitación de recintos y el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria mediante concesiones.

Durante la actividad, el Mandatario afirmó que se trata de “una señal importante para Chile decir que estamos ocupados en temas de seguridad y como les dije a los internos, estamos ordenando la casa y la casa se ordena con la sociedad civil, en las fronteras y también al interior de unidades penales”.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que el alza en la población penal de los últimos años no ha sido acompañada por un aumento de la infraestructura, lo que a su vez, ha provocado sobre población en los recintos y dificultades para segmentar.

Arrau aseguró que por esos motivos es que se está acelerando el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, originalmente diseñado en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que tiene vigencia hasta el año 2030.

“Esto significa construir nuevas cárceles, ampliar y modernizar recintos existentes y avanzar en establecimientos de máxima seguridad, pero no se trata simplemente de sumar metros cuadrados o aumentar cupos, se trata de desarrollar una infraestructura diseñada para una política penitenciaria moderna, con mayor segmentación, más tecnología y mejores sistemas de vigilancia”, indicó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, destacó el viaje que funcionarios de su cartera, del Ministerio de Obras Públicas y de Gendarmería realizaron a Argentina, para observar sistemas de construcción modular.

“Eso nos permitirá algo fundamental: construir por etapas, habilitar por tramos, a menor costo, de manera más rápida y no tener que esperar años la habilitación completa de un recinto carcelario. Esto cambia mucho las cosas. Cambia los tiempos, cambia los costos, la eficiencia y sobre todo, la capacidad del Estado para responder a una promesa presidencial”, sostuvo.

La polémica por Santiago 1

El acuerdo marco contempla proyectos en las cárceles de distintas ciudades del país, entre ellas, Antofagasta, Calama, Valparaíso, Rancagua, Los Ángeles, Puerto Montt y en la cárcel de la Región Metropolitana, Santiago 1.

Requerido sobre el plan del Gobierno, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes —quien es el principal detractor de la ampliación del recinto penal— señaló que el viernes pasado tuvo una reunión con el Presidente Kast donde evidenciaron que hay “posiciones distintas, legítimas ambas”, pero “no hay una pelea personal entre la autoridad municipal y la autoridad nacional”.

Desbordes reveló que se está coordinando una nueva reunión, esta vez con el ministro Rabat, pero más allá de los encuentros con las autoridades de La Moneda, no abandonará la pugna judicial, que a inicios de junio terminó con la paralización de las obras en los terrenos contiguos al penal.

“Lo que yo sí comparto y no hay discusión en eso, es que es urgente ampliar las capacidades del sistema penitenciario chileno. Hay un riesgo de colapso, tenemos muchos establecimientos a nivel nacional que ya están superando hace mucho rato sus capacidades, que están con sobrepoblación (…) pero no estamos de acuerdo en que se hagan cárceles en zonas urbanas”, recalcó.

De acuerdo al alcalde, “la política nacional ha sido, a nivel general, y salvo una excepción, que es Santiago, que la construcción es fuera de los radios urbanos”.