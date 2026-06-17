Portugal decepciona en su estreno mundialista con tibio empate ante RD Congo

La selección de Portugal no pudo confirmar su condición de favorita y debió conformarse con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en su debut en el Grupo K del Mundial 2026, disputado en Houston.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez parecía encaminar rápidamente el partido cuando apenas a los seis minutos João Neves abrió la cuenta con un certero cabezazo, aprovechando el dominio inicial de los europeos.

Sin embargo, lejos de derrumbarse, el elenco africano mostró personalidad y fue creciendo con el paso de los minutos. Aunque Portugal controló la posesión del balón y manejó varios pasajes del encuentro, nunca logró transformar ese dominio en ocasiones claras para ampliar la ventaja.

Con figuras como Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo, los lusos monopolizaron el balón, pero se encontraron con una defensa congoleña sólida y disciplinada, que redujo los espacios y evitó mayores sobresaltos.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse con ventaja portuguesa, RD Congo encontró el premio a su insistencia. En el quinto minuto de descuento, una jugada preparada desde un tiro de esquina terminó con un preciso centro al área que encontró la cabeza de Yoane Wissa.

Portugal y RD Congo, a mano. 🤝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 17, 2026

El delantero del Newcastle no desperdició la oportunidad y estableció el 1-1 con un potente remate que silenció a los aficionados portugueses presentes en el estadio.

El empate cambió el escenario del partido y fortaleció la confianza del conjunto africano, que comenzó a creer en la posibilidad de sumar frente a uno de los candidatos del grupo.

En la segunda mitad, el desarrollo mantuvo una dinámica similar. Portugal intentó adelantar sus líneas y aumentar la presión ofensiva, pero continuó exhibiendo dificultades para generar ocasiones de verdadero peligro.

Los ingresos de Francisco Conceição y otros jugadores de ataque buscaron revitalizar a los europeos, mientras que Cristiano Ronaldo tuvo algunas aproximaciones, aunque sin precisión en la definición.

Incluso un gol portugués fue invalidado por posición de adelanto tras una elaborada acción colectiva que había despertado la ilusión de los lusos.

Mientras tanto, RD Congo resistió con orden y concentración, sosteniendo el empate gracias al trabajo de su defensa y del arquero Dimitry Mpasi, que respondió cuando fue exigido.

El empate dejó sensaciones encontradas para Portugal, que llegaba con expectativas de iniciar el torneo con una victoria y reafirmar sus aspiraciones mundialistas.

Para RD Congo, en cambio, el resultado representa una muestra del crecimiento del fútbol africano y un punto valioso ante uno de los rivales más fuertes del grupo.

Con este resultado, ambas selecciones sumaron su primera unidad en el Grupo K, donde también compiten Colombia y Uzbekistán, que harán su estreno en las próximas horas.