AC contra Grau: declaraciones cruzadas entre Marcel, director de Presupuestos y la defensa marcan sesión de la comisión revisora

La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, votaría el próximo lunes el informe que aborda la materia. Este jueves la instancia continuó con el debate, fue el turno del exministro de Hacienda, Mario Marcel, y del actual director de presupuestos, Juan Pablo Gómez, de responder preguntas luego de sus respectivas exposiciones.

Recordemos que este libelo se presentó por las diferencias en las proyecciones fiscales entre la administración anterior y la de José Antonio Kast, en el contexto de la revisión del último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del gobierno de Gabriel Boric. El Ejecutivo acusó “inconsistencias” en la proyección de deuda, por lo que se ha acusado al Ministerio de Hacienda liderado —en los últimos meses— por Nicolás Grau de incurrir en errores. Así, el Partido Republicano junto al Partido Nacional Libertario presentaron esta acusación constitucional.

El exministro Marcel ya se pronunció sobre la materia y calificó como “riesgosa” la acusación. En esta sesión defendió las proyecciones realizadas por la administración anterior, desestimó la “brecha de trazabilidad” a la que apunta el Gobierno y respondió preguntas.

La diputada Constanza Schönhaut (FA) apuntó a diferencias en proyecciones con el gobierno de Sebastián Piñera al asumir la administración anterior. “Entiendo que el año 2022, a usted le tocó asumir el gobierno con uno de los mayores incumplimientos de proyecciones que hemos tenido en nuestra historia en materia fiscal”, indicó la diputada.

Al respecto, Marcel indicó que las cifras de la administración Piñera —en específico las 2021 y 2022— “en términos de proyecciones macro hubo diferencias gigantescas, creo que nunca hemos tenido una diferencia tan grande en la proyección de la inflación, o sea, entre 4% y 12% para tomar diciembre-diciembre, es un tercio de la inflación que realmente ocurrió ese año”.

“Al mismo tiempo, en ese contexto, proyectaron un crecimiento de 3,5%, que no fue en el IFP, debo aclararlo, sino que fue en los últimos datos que usó el gobierno del presidente Piñera. Suponer que la economía puede crecer a 3,5% cuando tiene que ajustar esa enorme inflación, tampoco era realista. Ahora, pasar de ahí a una acusación constitucional, o sea, nosotros ni siquiera reclamamos mucho, nos preocupamos de que teníamos que hacer un ajuste”, agregó a lo anterior.

La exautoridad planteó que: “Uno hace el balance con un poco más de tiempo, dice, ‘bueno, estaban todas estas cosas’, pero lo que nos preocupaba era hacer el ajuste que había que hacer en la economía y el ajuste que había que hacer a la finanzas públicas”.

Destacó que durante la administración anterior se tuvo que enfrentar diversos desafíos en materia fiscal. “Entonces sí, pasaron muchas de estas cosas, pero en fin, nadie se preocupó ni de calificarlo, ni de apuntar con el dedo, sino que resolver las cosas”, subrayó.

“Brecha de trazabilidad”

El abogado Patricio Zapata, quien encabeza la defensa del exministro Grau, destacó algunos puntos de la presentación del director de Presupuestos actual sobre la materia, por ejemplo, que “el informe no acusa a nadie”, que “metodológicamente existen imprecisiones” y que “las proyecciones siempre van a contener algún tipo de diferencia estadística”.

“Ante la pregunta directa sobre si hubo mala fe o dolo, invoca una investigación interna que no ha concluido. Yo entiendo que el señor director de Presupuesto todavía no tiene ninguna convicción respecto a cuál sería el problema preciso o las causas del problema, ni menos todavía del responsable o los responsables, porque hay una investigación sumaria que él encargó que está en curso”, destacó el abogado.

Además, valoró que el director de Presupuestos tomara la determinación de “no intervenir” en el libelo, porque “no le correspondía apoyarla ni rechazarla”. En esa línea, pidió que la autoridad confirmara que “no tiene una convicción de ninguna especie respecto a cuál es la causa del problema que habría o la naturaleza del problema o los responsables del mismo”.

“Si la tuviera, estaría comprometida la objetividad de la investigación, estaría anticipando juicio y no tendría sentido esta investigación sumaria”, argumentó.

Por su parte y en respuesta a las preguntas de la defensa del exminitro Grau, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, reiteró que efectivamente desde el Gobierno no existe ninguna convicción sobre la causa o los responsables en esta discrepancia de datos que se acusa. “Nosotros estamos en una investigación sumaria”, dijo.

Gómez detalló: “Lo que estamos mirando es si la diferencia entre el IFP 3 y el 4, en materia de el déficit acumulado, es consistente con la diferencia que se muestra entre el IFP 3 y el 4 (de 2025) respecto a la deuda. Eso es lo que origina esta conversación. Entonces, cuando yo me paro en el IFP 4, no hay ningún cambio de supuesto. Por lo tanto, no existe la posibilidad de discutir si es que cambió el tipo de cambio, cambió el precio del cobre, no, porque estoy mirando el IFP 3 que venía para la presentación del presupuesto 2026 y mirando el IFP 4, que fue el que cerraba preliminarmente el año”.

“Es cierto, como decía el exministro (Mario Marcel) ayer, que uno podía tener un cuadro donde va mostrando las variables uno a uno y cómo impactan, que si uno ve el mismo cuadro que había en el IFP 4, no explica la diferencia. Y ahí entonces nosotros levantamos el concepto de brecha de trazabilidad. Lo que observo en una avenida, no lo observo en otra. Ahora, ¿por qué ocurrió? Reitero lo que dije ayer, no tengo claro cuáles fueron las causas o los responsables”, planteó.

El director de Presupuestos indicó que se lleva a cabo la investigación sumaria desde un “approach técnico” y “no es necesariamente acusando un problema político o administrativo”. Señaló que como autoridad a cargo del fisco “quiero saber qué es lo que ocurre en la fabricación de esta proyección de deuda que lleva a un resultado que no es enteramente trazable”.

Gómez explicó también que “efectivamente ese escrutinio respecto del IFP 1 que cambia los supuestos también es posible y ahí uno puede decir, efectivamente, cambió el tipo de cambio, el precio del cobre, cambió el crecimiento de la economía esperado para el año. Efectivamente, cambiaron las expectativas de inflación y otras variables como el precio del litio. Eso ocurre entre el IFP 1 y el IFP 4, pero lo que estamos mirando son dos formas de mirar la diferencia entre el IFP 3 y el IFP 4”.

Asimismo, indicó que están tratando de “ser sumamente responsables”, porque “si nosotros detectamos un problema que asociamos a una brecha de trazabilidad, nosotros sentimos que estamos en la obligación de relevarlo y sabemos que se va a producir un escrutinio mayor, pero no correspondería que dijéramos, ‘voy a esperar a ver qué ocurrió’, cuando yo ya veo la brecha. Eso no hubiera sido responsable. Hubiera sido exponerse a ocultar un hallazgo con el fin de tener claras las causas, o sea, eso no es competente”.

El exministro Marcel respondió al director de Presupuestos sobre la “brecha de trazabilidad” y dijo que “para tratar de ponerlo en castellano (…) se dice, ‘mire, lo que pasa es que cuando yo comparo dos informes de finanzas públicas, la deuda aumenta menos que lo que aumentan los déficits’. Entonces esto tendría que ser parecido. Ya se ha demostrado y lo han dicho todos los economistas que han opinado (…) Todos han dicho que el aumento de la deuda no es idéntico a los déficits, por las operaciones bajo la línea, por el tema del tipo de cambio, por el tema de los infractores o el IPC”.

“Y no es que no haya aumentado la proyección de la deuda, aumentan cuatro mil millones de dólares, lo que pasa es que aumenta menos que lo que aumentan los déficits, proyectados siempre el 2030, entre esos dos IFP. Entonces, lo que entiendo yo que significa la brecha trazabilidad es que, aparentemente, no se podría reproducir esa diferencia, o cómo se calcula esa diferencia. Pero lo primero que tendríamos que preguntarnos es si esa diferencia es posible. Y esa diferencia sí es posible, no solamente sí es posible, sino que está justificada”, planteó el expresidente del Banco Central.

Explicó los datos de ambos IFP, el del tercer y el cuarto trimestre de 2025, y declaró: “Hay una diferencia entre aumento de déficit y aumento de la deuda. ¿Tiene que ser igual? No, no tiene que ser igual, y de hecho puedo asegurarles que nunca va a ser igual. Ustedes miran todas las series y no van a encontrar un solo año en que esas dos cosas sean iguales”.

“No olvidemos el sentido común que está detrás de estas diferencias y además la información que se entrega para explicarla”, finalizó Marcel.