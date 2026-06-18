Activista Michel-Ange Joseph y caso de niños haitianos: "Debemos evitar conclusiones que puedan reforzar prejuicios raciales"

La revelación de graves falencias en el control y trazabilidad del ingreso al país de más de 200 menores de edad de nacionalidad haitiana abrió un debate sobre la protección de la infancia migrante. La activista haitiana Michel-Ange Joseph, radicada en Chile hace nueve años y directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS), llamó a actuar con prudencia y a no caer en generalizaciones que estigmaticen a toda la comunidad.

La investigación surge a partir de fiscalizaciones de la Contraloría General de la República junto a la Policía de Investigaciones (PDI), que revelaron que al menos 12 adultos —chilenos y extranjeros— habrían ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos responsables de grupos de menores de edad sin tener vínculos reales con ellos ni las autorizaciones legales correspondientes.

Según los antecedentes, el Sermig no habría verificado datos básicos como domicilios o identidad de los tutores, y tampoco se informó oportunamente a la Subsecretaría de la Niñez sobre el ingreso de estos niños. Las fiscalizaciones, realizadas entre el 13 y el 28 de enero pasado, también constataron que varios de los niños, niñas y adolescentes no residían en las direcciones registradas ni estaban junto a los adultos declarados como sus responsables.

Ante este escenario, la Defensoría de la Niñez solicitó información a distintas instituciones del Estado ante las alertas por posibles vulneraciones de derechos.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la activista haitiana Michel-Ange Joseph sostuvo que el caso debe investigarse con rigurosidad, pero recordó que el documento al que tuvo acceso es todavía un preinforme del Ministerio del Interior. “Mi primera impresión es que se trata de antecedentes que deben ser investigados con la máxima seriedad, especialmente porque involucra a niños y niñas. Corresponde a la justicia establecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”, declaró.

La directora de CIJYS enfatizó que la prioridad debe ser la protección de la niñez, pero advirtió sobre el peligro de que el debate público derive en prejuicios contra la comunidad haitiana. “Me preocupa que el debate público pueda derivar en estigmatización de la comunidad haitiana o de las familias migrantes afrodescendientes”, dijo.

Y subrayó: “Debemos evitar conclusiones que puedan reforzar prejuicios raciales o criminalizar a comunidades enteras por acciones que, de existir, serían individuales y no colectivas”.

Joseph también cuestionó que el foco se ponga únicamente en el control migratorio. “Este debate no puede reducirse únicamente a una dimensión de control o seguridad”, planteó. En su lugar, llamó a preguntarse “qué políticas existen para garantizar los derechos de la infancia migrante”, cómo se protege la reunificación familiar y qué mecanismos de acompañamiento existen para los niños que llegan al país.

Sobre las dificultades que enfrentan las familias haitianas, explicó que la ausencia de vuelos comerciales desde Haití obliga a usar charter, y que existen múltiples restricciones de movilidad. “Los padres y las familias no pueden salir de Chile para ir a buscar a sus hijos”, señaló.

No obstante, aclaró: “Como comunidad no hemos recibido ningún tipo de denuncia sobre personas que estén buscando hijos o no los hayan encontrado. No hay ningún ciudadano haitiano ni haitiana que haya relatado que pierde los rastros de sus hijos”.

La activista recordó que el Estado chileno cerró su consulado y embajada en Haití, y que las visas electrónicas otorgadas deberían permitir ubicar a quienes ingresaron al país. “Si las personas que llegaron se identificaron, debe haber una manera de ubicarlas”, concluyó.

Cabe señalar que el Ministerio Público comenzó una investigación de oficio cuyas líneas investigativas analizan la eventual comisión de delitos de tráfico de migrantes, trata de personas y posibles ilícitos cometidos por funcionarios públicos.