Caso de niños haitianos: Gobierno prioriza búsqueda, Kaiser pide renuncias y comunidad haitiana advierte sobre estigmatización

Tras la reunión encabezada por el Presidente José Antonio Kast con representantes de los distintos poderes del Estado, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesus Wulf, informó que el objetivo central del encuentro fue fortalecer la coordinación institucional para esclarecer el ingreso de menores haitianos al país y determinar el paradero de aquellos cuya ubicación hoy se desconoce.

La secretaria de Estado sostuvo que el Mandatario instruyó actuar “con responsabilidad y seriedad” para despejar los vacíos de información detectados y proteger a los niños, niñas y adolescentes que eventualmente hayan sido vulnerados en sus derechos. Asimismo, confirmó la creación de una fuerza de tarea destinada a agilizar la búsqueda de antecedentes y coordinar el trabajo entre ministerios y servicios públicos.

“El Presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes, que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca”, declaró.

Wulf explicó que durante las próximas horas continuarán las reuniones entre las instituciones involucradas para acelerar el intercambio de información y avanzar en las diligencias comprometidas. Así, reiteró que la principal prioridad del Gobierno es encontrar respuestas con urgencia y resguardar a los menores afectados.

Nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política. pic.twitter.com/zbA7ssLTTJ — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 18, 2026

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), señaló que el principal objetivo compartido por las instituciones es coordinar las capacidades del Estado para establecer el paradero de los menores.

“El Presidente de la República, al igual que todos nosotros, tiene un solo objetivo, que es coordinar estas fuerzas de trabajo con las atribuciones y competencias que cada uno de los organismos tenemos para que podamos investigar dónde está cada uno de estos niños y niñas que ingresaron a nuestro país”, afirmó.

La senadora agregó que desde el Poder Legislativo existe plena disposición para colaborar y postergar las discusiones sobre responsabilidades políticas.

“Ya vendrá el minuto de que se asuman las responsabilidades, por supuesto que eso también está avanzando en paralelo, pero hoy todos los esfuerzos desde el punto de vista legislativo van a estar concentrados en tener una ley integral que permita evitar que más niños ingresen en un sistema que sin duda es vulnerable“, expresó la legisladora.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar el marco normativo vigente. “Es necesario facilitar legislaciones que permitan tener claridad de cada uno de los roles de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de las policías y de organismos públicos como el Servicio Nacional de Migraciones para que esta situación no vuelva a pasar”, indicó.

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que la magnitud del caso amerita convocar al Consejo de Seguridad Nacional y criticó la estrategia anunciada por el Ejecutivo. “Creemos también que es hora de citar al Consejo de Seguridad Nacional. La fuerza de tarea dirigida por la ministra de Desarrollo Social es insuficiente; este es un problema policial, no un problema social”, afirmó.

A su juicio, las áreas de seguridad, defensa e inteligencia deben concentrar los esfuerzos para ubicar a los menores e identificar a los responsables. “Seguridad, defensa e inteligencia tienen que ser colocados al servicio de encontrar a estos menores y perseguir las responsabilidades de quienes correspondan“, señaló.

Kaiser también apuntó contra distintas instituciones públicas por su actuación frente a las denuncias. “Aquí tienen que renunciar los responsables. Tiene que renunciar el director de la Defensoría de la Niñez, quien haya estado a cargo en la PDI en esta materia y cualquier funcionario de Migraciones que no haya hecho lo que correspondía”, manifestó.

Además, aseguró que existieron acciones que facilitaron el ingreso irregular de menores. “Aquí ha habido una acción voluntaria o involuntaria de funcionarios del Estado de Chile y también funcionarios políticos que sistemáticamente han ido facilitando el tráfico de menores de edad. Esa es la realidad”, afirmó.

Comunidad haitiana llama a evitar la estigmatización

Michel-Ange Joseph, integrante de la comunidad haitiana en Chile, presidenta del directorio de la Fundación Cónclave de las Ciencias Jurídicas y Sociales y expresidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones, sostuvo que los antecedentes deben investigarse con la máxima rigurosidad, aunque advirtió sobre el riesgo de generar estigmatización hacia las familias migrantes.

“Se trata de antecedentes que deben ser investigados con la máxima seriedad, especialmente porque involucra a niños y niñas. Sin embargo, creo que es importante actuar con prudencia. Todavía corresponde a la justicia establecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”, señaló.

Joseph expresó además su preocupación por el tratamiento público del caso: “Me preocupa que el debate público pueda derivar en la estigmatización de la comunidad haitiana o de las familias migrantes afrodescendientes“.

En esa línea, destacó que “la protección de la niñez debe ser la prioridad”, así como también relevó la importancia de “evitar conclusiones que puedan reforzar prejuicios raciales o criminalizar a comunidades enteras por acciones que, de existir, serían individuales y no colectivas”.