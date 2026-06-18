Crisis de natalidad: Gobierno da suma urgencia a dos proyectos de fertilidad

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que el Ejecutivo otorgará suma urgencia a dos proyectos de ley enfocados en la fertilidad, en el contexto de la baja tasa de natalidad que afecta al país.

La titular del Minsal estuvo acompañada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y por legisladores de las comisiones de Salud del Congreso durante el anuncio. Chomali explicó que la decisión busca reforzar las medidas preventivas y asegurar un acceso más igualitario a información y exámenes relacionados con la fertilidad.

El Gobierno impulsa estas iniciativas para abordar, desde la prevención y la educación, un problema que ha ido en aumento. En esa línea, la ministra sostuvo que “no hay mejor herramienta de prevención que la información”.

“Las mujeres, las parejas y las familias deben contar con educación de calidad y acceso a estudios que les permitan conocer su situación de fertilidad y tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida. Por eso hemos decidido dar urgencia a estos dos proyectos, porque contribuyen a reducir brechas y avanzar en mayor equidad en salud”, declaró.

Por su parte, la senadora Núñez señaló que “durante años hemos dejado de lado el rol que deben cumplir las políticas públicas de informar, promover y entregar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor libertad y conocimiento”.

Agregó que “la crisis de natalidad que enfrentamos exige abordar también la infertilidad, que hoy está reconocida como una enfermedad, y avanzar en información, prevención y acceso a tratamientos”.

Las dos propuestas que recibirán urgencia legislativa son el boletín N°16.709-11, que modifica la Ley N°20.418 para incorporar expresamente la infertilidad dentro de las materias sobre las cuales el Estado debe impartir información, orientación y educación a la población, potenciando además las acciones de prevención y detección temprana; y el boletín N°16.708-11, que modifica el Código Sanitario para incluir la prevención de la infertilidad entre las prestaciones que pueden realizar los profesionales de la salud, autorizando la indicación de exámenes preventivos y favoreciendo diagnósticos oportunos.

Desde el Ministerio de Salud enfatizaron que ambas iniciativas son parte de una agenda orientada a fortalecer las políticas públicas de salud reproductiva y contribuir, desde la prevención, la información y la equidad, a enfrentar los desafíos asociados a la disminución de la natalidad en Chile.