Cristián Garay debuta en el Mundial 2026 y asegura millonaria recompensa por su participación

El árbitro chileno Cristián Garay vivirá este jueves uno de los momentos más importantes de su carrera profesional cuando haga su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras ser designado para dirigir el encuentro entre Canadá y Qatar en Vancouver, válido por la segunda fecha del Grupo B.

El juez nacional estará acompañado por sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, marcando el regreso de una terna arbitral chilena a la cancha de un Mundial desde la participación de Enrique Osses en Brasil 2014.

Además del prestigio que implica arbitrar en la máxima cita del fútbol mundial, la designación también representa una importante retribución económica.

De acuerdo con cifras publicadas por el diario británico The Times, la FIFA estableció un pago base de 100 mil dólares para los árbitros centrales seleccionados para el Mundial 2026. A ello se suma un bono adicional por cada partido dirigido.

En la fase de grupos, los árbitros reciben 5 mil dólares por encuentro, cifra que aumenta a 10 mil dólares por partido en las rondas de eliminación directa.

De esta manera, Cristián Garay ya tiene asegurados al menos 105 mil dólares por su presencia en la competición y por su designación para el compromiso entre canadienses y qataríes.

La presencia chilena en la Copa del Mundo no se limita al árbitro principal. Juan Lara también integra el equipo arbitral de la FIFA y ya tuvo participación desde la cabina VAR durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Uno de los principales impulsores de la carrera internacional de Garay ha sido Enrique Osses, exárbitro FIFA y actual integrante del staff arbitral del organismo rector del fútbol mundial.

El exjuez chileno destacó las condiciones que observó tempranamente en Garay y que terminaron llevándolo hasta la principal competencia del planeta.

“En Cristián vi una persona educada, físicamente apropiada, que entendía el juego y la reacción de los futbolistas. Tenía una buena relación con los jugadores y tomaba buenas decisiones en el campo. Acertaba más de lo que erraba. Todas esas cualidades se fueron potenciando con los años”, señaló.

Osses también reveló que fue una de las primeras personas en comunicarle al árbitro chileno que había quedado dentro de la nómina definitiva para el Mundial.

“Creo que fui quien le dio la noticia, porque al ser miembro del staff de FIFA, la lista final la conocí un par de minutos antes. Lo llamé y nos emocionamos juntos, porque conozco el sacrificio y las cosas que pasan los árbitros en el transcurso”, relató.

El exárbitro conoce de primera mano lo que significa estar en una Copa del Mundo. En Brasil 2014 dirigió los encuentros entre Costa de Marfil y Japón, además del duelo entre Costa Rica e Italia, convirtiéndose hasta ahora en el último chileno en arbitrar un partido mundialista.

“Recuerdo que al entrar al primer partido pasó toda mi carrera por mi cabeza. Todos los sacrificios, el trabajo de 15 años. Es un minuto cúlmine, era la cresta de mi carrera. Todo árbitro que llega a cierto nivel aspira a dirigir en un Mundial”, recordó.

Asimismo, enfatizó la enorme responsabilidad que implica impartir justicia en un escenario seguido por millones de personas en todo el planeta.

“Las decisiones que se toman en este tipo de encuentros influyen en el aspecto emocional, político y económico de una nación. Son momentos de mucha responsabilidad”, concluyó.

Con su debut en el partido Canadá vs Qatar, Cristián Garay inscribe su nombre en la historia del arbitraje chileno y se suma a la selecta lista de jueces nacionales que han tenido presencia en la Copa Mundial de la FIFA, el torneo más importante del fútbol internacional.