Destruir las intenciones: zanjas y puentes

“Nuestro escudo fronterizo se monitorea y se vigila diariamente. Destruiremos toda intención de ilegalidad. A nuestro país se entra por la puerta”. Con estas palabras, acompañadas por la imagen de una retroexcavadora destruyendo un puente clandestino en la frontera, el gobierno resumió esta semana su visión del control migratorio. Pero el mensaje en redes sociales del Gobierno de Chile dice mucho más sobre la forma en que entiende el poder que sobre la migración misma.

El mensaje parece hablar de fronteras, migración y control territorial. Sin embargo, leído con atención, dice algo mucho más profundo sobre la manera en que este gobierno entiende el poder. La imagen es conocida: una retroexcavadora destruyendo un puente clandestino utilizado para cruces irregulares. La frase también: “Destruiremos toda intención de ilegalidad”. Entre el puente demolido y la intención que se promete destruir aparece una vieja tensión política, la diferencia entre gobernar mediante zanjas o construir condiciones para los puentes.

Las palabras importan, más aún cuando provienen de un gobierno. Conviene ser precisos. El puente destruido no era una obra pública destinada a conectar comunidades ni una infraestructura legítima de integración territorial. Se trataba, según la información difundida por las autoridades, de un paso clandestino utilizado para cruces irregulares y posiblemente asociado al tráfico de personas, vehículos o mercancías. Su desmantelamiento forma parte de las atribuciones normales de cualquier Estado que busca ejercer control sobre sus fronteras y combatir actividades ilegales.

Por eso el problema no es la destrucción del puente. El problema es el relato político que se construye a partir de esa acción. Nadie puede destruir una intención. Las intenciones son estados mentales, disposiciones psicológicas, deseos o propósitos que existen en la conciencia de las personas. Los Estados pueden perseguir delitos, sancionar infracciones o impedir determinadas acciones. Pero no pueden destruir intenciones. Al menos no en una democracia.

La frase merece ser observada con atención porque no describe simplemente una política pública ni informa sobre una operación de control fronterizo. Su función es otra: constituye una demostración de poder. Cuando un gobierno promete “destruir toda intención de ilegalidad”, construye una narrativa de control absoluto. Ya no basta con impedir el cruce irregular de una frontera ni con sancionar conductas ilegales. La ambición es más profunda, erradicar la voluntad misma de desafiar el orden establecido.

La diferencia puede parecer sutil, pero es enorme. En una democracia liberal los Estados regulan comportamientos. En los imaginarios autoritarios aparece, en cambio, la fantasía de gobernar también las actitudes y motivaciones. El problema deja de ser lo que las personas hacen y pasa a ser lo que podrían querer hacer.

La frase se vuelve aún más significativa cuando se observa junto a la imagen que la acompaña. La estructura destruida podía ser clandestina y su demolición perfectamente justificable desde el punto de vista del control fronterizo. Sin embargo, el gobierno decidió convertir ese acto administrativo y operativo en una pieza de comunicación política cargada de simbolismo. Los puentes poseen una fuerza metafórica difícil de ignorar. Representan conexión, tránsito, intercambio y encuentro entre territorios distintos. La destrucción de uno de ellos es presentada como una victoria. El acto físico de demoler se transforma en un mensaje destinado principalmente a una audiencia interna. La comunicación no está dirigida a los migrantes. Está dirigida a quienes esperan de este gobierno una demostración visible de autoridad. El mensaje es simple: “Miren nuestra capacidad de actuar. Miren nuestra fuerza. Miren lo que somos capaces de destruir”.

No es casual que la frontera sea presentada como un “escudo”. Un escudo existe cuando hay una amenaza. La metáfora transforma un fenómeno humano complejo, la migración, el desplazamiento forzado, la búsqueda de oportunidades o refugio, en una agresión contra la nación. La frontera deja de ser una institución administrativa para convertirse en una línea de combate.

Es una operación política conocida. En estudios de seguridad se la denomina securitización, el proceso mediante el cual un problema social es redefinido como una amenaza existencial que requiere respuestas excepcionales. Una vez que algo se convierte en una amenaza, el lenguaje cambia. Los matices desaparecen, los derechos pasan a segundo plano y la fuerza adquiere protagonismo.

Pero hay algo más preocupante que la securitización de la migración. Es la naturalización de una idea de poder que promete controlar no solo lo que ocurre, sino también lo que podría ocurrir. Esta lógica no se limita a las fronteras. La hemos visto aparecer también en medidas como los controles de identidad masivos en espacios públicos, incluyendo estaciones de Metro, donde ciudadanos son detenidos y obligados a acreditar quiénes son antes de haber cometido infracción alguna. Sus defensores argumentarán que se trata de herramientas legítimas de prevención del delito. Sin embargo, su significado político es más profundo: el foco deja de estar en los actos y se desplaza hacia las personas consideradas potencialmente riesgosas. Para muchos chilenos, estas escenas evocan imágenes que creíamos relegadas a otra época, cuando el control de la circulación y la identificación arbitraria formaban parte de la vida cotidiana bajo la dictadura. La diferencia entre prevenir delitos y normalizar la sospecha permanente sobre la ciudadanía es más delgada de lo que solemos admitir.

Toda democracia necesita capacidad estatal. Necesita controlar sus fronteras, aplicar sus leyes y proteger a sus habitantes. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre gobernar y proyectar omnipotencia. Los gobiernos que prometen resolver problemas complejos mediante demostraciones permanentes de fuerza suelen terminar atrapados en sus propias narrativas. Ninguna retroexcavadora puede destruir una intención y ninguna zanja puede eliminar el deseo humano de buscar una vida mejor.

Las sociedades necesitan fronteras. Ningún país puede existir sin ellas. También necesitan leyes y capacidad para hacerlas cumplir. Pero una democracia se define no solo por aquello que controla, sino también por aquello que se niega a controlar. Puede destruir un puente clandestino, perseguir a quienes trafican con personas e impedir un ingreso irregular. Lo que no puede hacer, sin alterar profundamente su relación con la libertad, es prometer que destruirá las intenciones de quienes actúan al margen de la ley.

Esa frase revela algo más que una política migratoria. Revela una determinada imaginación del poder, una que llegó al poder prometiendo zanjas en las fronteras y que hoy celebra la destrucción de puentes mientras anuncia que vigilará voluntades. No deja de ser simbólico que un gobierno que hizo de la zanja una promesa política encuentre ahora en la demolición de un puente una imagen de sí mismo.

Las democracias se fortalecen cuando protegen a sus ciudadanos sin convertirlos en sospechosos permanentes, cuando hacen cumplir la ley sin pretender gobernar las conciencias y cuando entienden que la seguridad puede requerir zanjas, pero que ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente sin puentes. Porque los puentes pueden destruirse con máquinas. Las intenciones, afortunadamente, siguen perteneciendo a las personas.