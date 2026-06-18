Diputado Guzmán (Evopoli) por caso de niños haitianos: "Falló la inteligencia de los funcionarios públicos que estaban a cargo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) se refirió a la denuncia por eventuales irregularidades en el ingreso de niñas, niños y adolescentes haitianos en vuelos chárter de reunificación familiar. El parlamentario fue uno de los que solicitó una comisión investigadora para abordar la materia en el Congreso.

En primera instancia, aseguró que “la reacción del Estado debe ser de total emergencia”. En esa línea, afirmó que se tiene que movilizar a todas las instituciones para identificar a los menores de edad y su situación actual.

“Creo que la reacción que ha tenido el Presidente José Antonio Kast desde la información que se obtuvo de Contraloría es la que yo espero de un primer mandatario, de un Gobierno”, dijo el diputado, quien valoró la convocatoria a las autoridades pertinentes para abordar el caso y, en particular, la disposición del actual director de Migraciones, Frank Sauerbaum, a entregar los antecedentes.

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Respecto a cómo se conocen los antecedentes y la responsabilidad de la administración anterior, Guzmán destacó lo dicho por el biministro Alvarado, quien “dijo que no es el momento de buscar responsabilidades políticas, sino que de buscar dónde están estos niños”.

“Pero más allá de eso, yo creo que hay cosas que son bastante evidentes. Aquí se puede decir que falló la estructura del Estado, que falló la inteligencia del Estado, pero a mi juicio, y he sido muy categórico en esto, aquí falló la inteligencia de los funcionarios públicos que estaban a cargo de los procesos de ingreso y los procesos de migración”, continuó.

El parlamentario cuestionó directamente a las exautoridades. “A mí no me parece coherente que el exdirector de Migraciones, el señor Luis Thayer, salga a decir que él ofició (…) Creo que se queda corto. Lo que debió haber hecho es haber generado un escándalo de tal proporción que funcionaran los poderes del Estado y ocurriera lo que tenía que ocurrir, proteger a los niños”, enfatizó.

“A mí no me parece coherente, no me parece cuerdo, que entraran 40, 50, centenares de niños en aviones charter provenientes del extranjero, que no conocemos quién financiaba, a cargo de uno o dos adultos. O sea, si no le parece sospechoso eso al director de Migraciones, si no le parece sospechoso eso a las personas que estaban en el aeropuerto, si nadie prendió alerta, si nadie generó la instancia, al menos de fiscalización, como correspondía, creo que en la práctica falló todo el sistema”, subrayó.

Guzmán agregó que: “No falló la inteligencia, sino que falló la capacidad cognitiva de las personas que estaban a cargo de los procesos de migración. Era muy extraño todo esto”.

En ese sentido, calificó las acciones del exdirector de Migraciones como “insuficientes y totalmente negligentes”. “Aquí no se trata de decir ‘yo hice esto, hice esto otro, mandé este oficio’, si al final en la práctica hoy día tenemos un ingreso indeterminado (…) Por qué está indeterminado, nadie ha sido capaz de dar una cifra, de dar un número, de decir cuántos (niños, niñas y adolescentes) finalmente ingresaron a Chile, en qué condiciones y no han sabido decir dónde están”.

“Ha quedado acreditado que hay oficios del propio Luis Thayer que flexibilizan la documentación necesaria para poder ingresar a Chile. Entonces, que diga que el oficio que levantó estos antecedentes es que se dio, a mí me parece totalmente insuficiente, me parece más la respuesta de un burócrata que quiere salvar su responsabilidad”, sostuvo.

Guzmán dijo “entender” los procesos de reunificación familiar, sin embargo, enfatizó en que deben estar acompañados de documentación, además de respaldo técnico y jurídico “que permitan darle la tranquilidad a un Estado que no está siendo un facilitador de hechos ilícitos como podría ser, y esto lo dejo siempre en la eventualidad, tráfico de menores u otro tipo de situaciones”.

“Estamos en presencia (…) de hechos que son completamente irregulares y que prenden las alertas respecto de que Chile se puede haber convertido en un facilitador de ilícitos respecto a menores de edad. Eso a mí me parece que implica la mayor responsabilidad, y la mayor alharaca que tiene que haber hecho el director de Migraciones en su minuto”, planteó.

Sobre la cantidad de niños que estarían en esta situación, el diputado aseguró que: “En la práctica, hay un preinforme de control que se refiere a una cantidad de casos muy acotados, cerca de ciento y algo casos, pero incluso a mí me han hablado de miles. O sea, podríamos estar en la punta de un iceberg que de verdad podría reflejar una situación generalizada, que podrían ser miles de casos de niños que ya no se conoce su paradero, su trazabilidad respecto de un ingreso bajo el pretexto o bajo el argumento de reunificación familiar”.