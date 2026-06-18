Gobierno anunció fuerza de tarea para encontrar a niños haitianos inubicables

El Gobierno de Chile anunció la creación de una fuerza de tarea especial para ubicar a los niños haitianos con paradero desconocido, en medio de la controversia generada por las irregularidades detectadas en el ingreso de menores al país durante los últimos años.

La medida fue informada luego de que el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señalara que actualmente se desconoce el paradero de al menos 64 niños haitianos, aunque la cifra podría ser mayor considerando que entre 2022 y 2025 se autorizó el ingreso de 16.400 menores haitianos. La Contraloría General de la República detectó 105 casos irregulares vinculados a este proceso.

Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast encabezará en La Moneda una reunión de alto nivel para abordar la situación y coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado.

Tras una reunión realizada la noche anterior en el Palacio de Gobierno, el biministro Claudio Alvarado informó que el Mandatario instruyó actuar con la máxima urgencia frente a las irregularidades detectadas.

“Nos instruyó actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva de niños haitianos a Chile en los últimos años”, señaló.

La autoridad recordó que el director del Servicio Nacional de Migraciones ya presentó una denuncia penal y que, junto a la Subsecretaría del Interior, se han impulsado diversas acciones para esclarecer los antecedentes.

“Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación”, afirmó Alvarado.

El Gobierno informó que convocará a distintos ministerios, servicios públicos y policías para desarrollar un trabajo coordinado que permita reunir toda la información disponible y determinar si existen menores cuyos derechos hayan sido vulnerados.

La coordinación estará a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien liderará los esfuerzos interinstitucionales.

Además, se creará una fuerza de tarea especializada destinada a apoyar el trabajo del Servicio Nacional de Migraciones para identificar, ubicar y consolidar información sobre los menores haitianos ingresados al país, con el objetivo de establecer si existen casos de desaparición o vulneración de derechos.

“El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas”, enfatizó el ministro.

Respecto de la cita convocada para esta mañana, Alvarado indicó que participarán autoridades de diversos poderes e instituciones del Estado.

Entre los asistentes estarán representantes de la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y distintos ministerios vinculados a la investigación.

El objetivo será fortalecer la coordinación institucional y poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes disponibles.

“Cada ministerio, dentro de su ámbito de acción, con la información disponible y una coordinación efectiva, puede hacer un aporte a la investigación que hoy lleva adelante el Ministerio Público. Es mucho mejor trabajar coordinadamente, establecer responsabilidades claras y colocar toda esa información a disposición de la investigación”, concluyó Alvarado.