Megarreforma: oposición llevaría la invariabilidad tributaria ante el TC

En el día posterior a la aprobación en general del proyecto de Reconstrucción en la Comisión de Hacienda del Senado, los secretarios generales de las colectividades del progresismo volvieron a reunirse en la sede del Partido Socialista (PS). Desde allí, insistieron en su rechazo a la megarreforma del Gobierno y se refirieron a la eventual presentación que realizarán en el Tribunal Constitucional.

El vicepresidente del PS y exdiputado, Arturo Barrios, afirmó que tal como lo han señalado los parlamentarios y parlamentarias de oposición, “la idea de legislar va en detrimento de la situación que vive nuestro país”. “Sabemos que esta es una reforma regresiva, que no va a traer ni más empleo, ni más estabilidad, ni más crecimiento, ni más inversión y que aquello, va a ser una situación muy imprudente para el erario fiscal”, agregó.

Barrios acusó que el Gobierno ha levantado una serie de “cortinas de humo” —entre ellas, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau— y que en general, no ha habido una disposición genuina de dialogar con las distintas fuerzas políticas.

En esa misma línea, el vicepresidente del PS aseguró que por más que se han dado reuniones con las distintas bancadas de oposición, “ninguna de esas sugerencias que se hacían en relación al tema del proyecto fueron acogidas por el Gobierno“. “Por eso decimos que es un gobierno sordo ante situaciones que se le han explicitado”, declaró.

“Se dice: ‘Hay una oposición obstruccionista, no dicen nada’. Pero no, hemos dicho todo. Se han presentado sendos documentos por parte de los centros de estudio, pero son otros los que no quieren escuchar. Nosotros siempre hemos estado del lado de la propuesta”, sostuvo.

El recurso ante el TC

Barrios reveló que en la reunión de este jueves se conversó nuevamente la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, específicamente para objetar la norma de invariabilidad tributaria de la megarreforma.

Luego de varias reuniones y conversaciones con expertos, en la oposición habría dos consensos: por un lado, que el recurso ante el TC debe presentarse luego de que termine la discusión legislativa; y por otro, que el argumento debería ser la invariabilidad.

Respecto a cuándo y cómo procederán con la presentación en el TC, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé, recalcó que todo depende de cómo “se vaya avanzando en la tramitación, tenemos que ver qué cosas se aprueban”.

“Vemos que el tema de la invariabilidad tributaria es algo que tiene evidentes vicios de constitucionalidad, pero hay que ver también cómo avanza el proyecto en el Senado, en el tercer trámite en la Cámara, para ver qué es lo que se va aprobando y si finalmente esos vicios logran ser corregidos o no en el trámite”, detalló.

Según Coublé, otro factor a considerar será “la disposición del actual oficialismo a hacerse cargo de estos problemas”. “Si vemos que no hay disposición de seguro vamos a ocupar las herramientas que tengamos a nuestro alcance para poder frenar aquellas cosas que le van a hacer un daño a Chile y que además, son inconstitucionales”, concluyó.