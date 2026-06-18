Mokoena rescata a Sudáfrica y mantiene con vida sus opciones en el Mundial 2026

Sudáfrica logró un valioso empate 1-1 ante Chequia en el Estadio Atlanta y mantuvo intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

El conjunto europeo golpeó muy temprano. Apenas corrían seis minutos cuando Michal Sadílek aprovechó una acción colectiva para sacar un potente remate que venció al arquero sudafricano y se transformó en el gol más rápido del torneo hasta ahora, marcado a los 5 minutos y 8 segundos.

La ventaja permitió a Chequia desarrollar el partido que más le acomoda: orden defensivo, control de los tiempos y pocas concesiones al rival. Durante buena parte del encuentro, los europeos parecieron tener el resultado bajo control, aunque sin conseguir ampliar la diferencia.

Con el paso de los minutos, sin embargo, Sudáfrica comenzó a ganar confianza y adelantó sus líneas en busca de la igualdad. El equipo dirigido por Hugo Broos incrementó su presencia ofensiva y empezó a inquietar a la defensa checa, aunque sin generar ocasiones claras.

Points shared in Group 🅰️🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

La recompensa llegó a siete minutos del final. Un disparo desde fuera del área impactó en la mano de un defensor checo dentro del área, provocando un penal que fue sancionado tras la revisión de la jugada. Teboho Mokoena, uno de los referentes del combinado africano, asumió la responsabilidad y convirtió el 1-1 definitivo a los 83 minutos.

En los minutos finales, Chequia intentó reaccionar para recuperar la ventaja, pero careció de la claridad necesaria para generar peligro real sobre la portería rival.

Con este resultado, ambos equipos quedaron con un punto tras dos fechas y dependerán de la última jornada para intentar avanzar a los octavos de final. El empate los deja en una situación compleja, aunque todavía con opciones matemáticas de clasificación.

Tras el encuentro, el técnico sudafricano Hugo Broos valoró el rendimiento de sus dirigidos y lamentó no haber conseguido la victoria. “Estoy muy orgulloso de mi equipo. Tenemos buen fútbol, somos agresivos y generamos ocasiones. Es una lástima que sea solo un empate, pero si jugamos con la misma mentalidad ante República de Corea, será posible ganar”, señaló.

Por su parte, el seleccionador checo Miroslav Koubek expresó su frustración por el resultado. “Lamentamos este resultado porque estuvimos más cerca de la victoria. Tuvimos un error que nos costó el empate, aunque en la segunda parte jugamos mejor”, afirmó.

El reconocimiento al mejor jugador del partido fue para Ladislav Krejcí, defensor de Chequia, mientras que Sudáfrica celebró un punto que le permite seguir soñando con la clasificación en el Mundial 2026.