Nain-Retamal 2.0: Comisión aprobó aumentar sanciones por insultos a policías

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley impulsado por la Bancada de Renovación Nacional (RN) que busca fortalecer la protección de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI), mediante el aumento de sanciones para quienes los insulten, maltraten o agredan durante el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa, denominada Agenda Nain-Retamal 2.0, recibió un impulso clave luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidiera otorgarle urgencia legislativa, acelerando así su tramitación en el Congreso.

Tras esta aprobación en general, la comisión iniciará una ronda de audiencias con expertos para posteriormente avanzar a la discusión y votación en particular del articulado. Además, durante las próximas sesiones continuará el análisis del proyecto que establece la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales de franco.

La sesión contó con la presencia del general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, quien siguió de cerca el debate de una propuesta orientada a reforzar el respeto y el respaldo institucional hacia las policías.

Tras la votación, el diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y autor de la iniciativa junto a la bancada de RN, valoró el amplio apoyo recibido por el proyecto.

“Creo que hay que dar señales claras, y hoy día se dio una de ellas. Vamos a avanzar en esta ley tan importante para la seguridad pública y la protección de nuestros carabineros y de la Policía de Investigaciones”, afirmó.

Por su parte, el diputado Francisco Orrego sostuvo que “no hay ninguna política de seguridad pública que pueda tener éxito sin policías empoderadas y respetadas. Por eso es necesario que quienes han socavado por años la autoridad de Carabineros sepan que esto cambió, y que desde hoy los Carabineros no aceptarán más insultos y menoscabos en una mal entendida libertad de expresión”.

La iniciativa forma parte de la agenda legislativa orientada a fortalecer la protección de las policías, aumentar las sanciones contra quienes atenten contra la autoridad policial y reforzar las herramientas legales para el combate de la delincuencia y el resguardo del orden público.