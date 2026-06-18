Niños haitianos: Thayer justifica memorándum que flexibilizó trámites

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, justificó el memorándum interno de mayo de 2024 que flexibilizó la presentación de documentos por parte de ciudadanos haitianos para los trámites migratorios. El memorándum se habría emitido en consideración de la crisis política que se vivía en el país caribeño y tomando en cuenta un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según consigna El Mercurio, Thayer —quien encabezó el Sermig entre 2022 y 2026— suscribió el memorándum un año y cuatro meses después de que el mismo servicio detectara, en enero de 2023, un vuelo a Chile de niños haitianos cuyas visas estaban vencidas.

El documento fue dirigido a ocho jefaturas del Servicio y precisa que las medidas fueron tomadas a contar de 2022, año en que Gabriel Boric llegó a La Moneda. Concretamente, el texto señala que “se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario”.

De acuerdo a la misma publicación, un informe de la PDI reveló que entre enero de 2022 y marzo de 2023 habían entrado al país 76 vuelos chárter procedentes de Haití, con más de dos mil 100 menores de ese país.

En declaraciones a El Mercurio, Thayer defendió el memorándum y lo vinculó con un proyecto de acuerdo de la Cámara de junio de 2023, que pidió facilitar los trámites para migrantes haitianos.

A pesar de que el acuerdo de la Cámara no es vinculante, para Thayer es un antecedente “importante”, pues, a su juicio, reflejó la preocupación generalizada que había en ese momento por la crisis política y de seguridad en la isla. Además, relacionó la flexibilización con el “retiro de parte importante del personal del consulado de Haití”.

También, afirmó que se hizo “sin eximir de la exigencia del certificado de nacimiento”. “Sí eximimos temporalmente la exigencia de hacer el visado consular, porque el consulado no tenía personal allá. No eran documentos falsos, no eran documentos fraudulentos”, recalcó.

Thayer indicó que el memorándum estuvo vigente hasta abril de 2025, cuando la situación en el país caribeño se estabilizó y “se vuelve a establecer el requerimiento de la legalización”.

Consultado sobre quién dispuso las medidas del documento, Thayer respondió que “es mío, es una instrucción que yo doy”. “En lo absoluto un componente ideológico puede incidir en una decisión que es técnica de extranjería y en la que se pone por delante el interés superior del niño”, añadió.

“Las alertas que se levantan hoy en ese momento no estaban, doy garantía de que las visas de los niños se otorgaron correctamente”, cerró.