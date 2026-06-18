Trabajadores judiciales rechazan apertura masiva de cuadernos de remoción: acusan “doble estándar” de la Suprema

La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) expresó su rechazo a la apertura de 56 cuadernos de remoción por parte de la Corte Suprema y acusó que la medida instala un clima de incertidumbre dentro del Poder Judicial. La agrupación sostuvo que existe un trato desigual frente a otros casos que involucraron a integrantes del sistema judicial y defendió la situación del juez Daniel Urrutia.

La declaración fue difundida luego de que el máximo tribunal iniciara procedimientos disciplinarios contra decenas de funcionarios que registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica.

Desde la OTJ afirmaron que la apertura simultánea de los procesos constituye un hecho inédito y advirtieron que el cuaderno de remoción está siendo utilizado de manera masiva, pese a tratarse de una herramienta excepcional.

El presidente de la organización, Marcelo Acevedo, aseguró que el cuestionamiento no apunta a la existencia de mecanismos disciplinarios.

“Jamás vamos a estar en contra de procesos disciplinarios ni remociones cuando lo ameriten. Lo que sí nos llama la atención es que ahora se aplique masivamente la medida de remoción para estos casos y para otros casos tan graves en casos de corrupción no se haya aplicado”, señaló.

Acevedo ejemplificó con los casos de los exministro Antonio Ulloa, Simpertigue y el juez Luis Barría: “En esos tres casos nunca la Corte Suprema siquiera abrió cuaderno de remoción o tuvo un ánimo de hacerlo. Por lo tanto, aquí existe una doble justicia que nos parece interesante puntualizar”.

La organización también sostuvo que la utilización masiva de estos procedimientos afecta garantías básicas de quienes integran el Poder Judicial y genera un precedente preocupante para jueces y funcionarios.

“Esta apertura masiva de cuadernos de remoción es intolerable, en el sentido de que el cuaderno de remoción está para situaciones particulares y no para hacer la excepción la regla”, indicó Acevedo.

A juicio del dirigente, la decisión implica una modificación de los criterios que históricamente han regulado este tipo de procedimientos. “Aquí hay un cambio jurisprudencial respecto a la apertura de cuadernos de remoción que implica o transgrede el principio de inamovilidad de los jueces”, enfatizó.

La OTJ vinculó además la medida con la crisis que ha enfrentado el Poder Judicial durante los últimos años a raíz de distintos casos de corrupción y cuestionamientos públicos.

“Al final de todo, lo que quiere la Corte Suprema es lavar la imagen de corrupción que ha padecido por estos últimos tres años a través de la salida del país de algunos funcionarios (…) Aplica las medidas para algunos, pero para otros no las aplica”, puntualizó Acevedo.

La declaración también abordó la situación del juez Daniel Urrutia, presidente regional Santiago de la organización.

“Lo primero es puntualizar que la salida del país está justificada. Segundo, él tiene fuero sindical porque es dirigente de nuestra organización y por lo tanto esperamos que la Corte Suprema también respete y ratifique el fuero sindical”, afirmó.

Acevedo sostuvo que el magistrado ha enfrentado un hostigamiento permanente: “El juez Daniel Urrutia ha sufrido un acoso incesante, no solamente de la Corte Suprema, sino que también de otros poderes del Estado para que termine su cargo como juez o magistrado”.

“Aquí hay evidencia también de la persecución, no tan solo jurisdiccional, sino que política, que ha sufrido este juez de la República”, añadió.

La OTJ anunció que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para cuestionar los procesos abiertos y reiteró su demanda por cambios en la estructura de gobierno del Poder Judicial.