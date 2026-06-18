Zandra Parisi (PDG) por AC contra exministro Grau: "Es una perdida de tiempo"

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, abordó la discusión en torno a la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El libelo acusatorio se votaría el próximo lunes en la comisión y, eventualmente, el martes en la Sala de la Cámara Baja.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria sostuvo que la acusación debe analizarse con “muchísima responsabilidad”, ya que se trata de una de las herramientas más relevantes que contempla el ordenamiento institucional.

“Una acusación constitucional es una herramienta muy pero muy importante y yo siento que no se le está dando la importancia que tiene esta herramienta“, señaló.

En esa línea, planteó que existen diferencias entre impulsar un juicio político y uno jurídico. “¿Se quiere hacer un juicio político del exministro Grau o se quiere hacer un juicio jurídico? Porque en ambos sentidos eso se contrapone“, indicó.

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Parisi sostuvo que, desde una perspectiva política, el exsecretario de Estado “debiese ser sometido a una acusación constitucional”, pero advirtió que “no está el sustento jurídico, al parecer, como se esperaba“. Calificó el escenario como “complejo” y evitó anticipar el resultado de la discusión.

La legisladora también cuestionó el impacto que este tipo de procesos tiene sobre el trabajo legislativo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Nosotros como diputados vamos a perder dos o quizás más de dos semanas en ver una acusación constitucional contra el exministro. Siento que para eso yo no fui electa. Fui electa para poder trabajar por la ciudadanía, para buscar propuestas de leyes. Una acusación constitucional, para mí es una pérdida de tiempo“, apuntó Parisi.

A juicio de Parisi, estos procedimientos no generan beneficios concretos para el país. “Estas acusaciones no devuelven ni un peso a Chile, ni un solo peso“, aseguró, recordando además que anteriores acusaciones constitucionales, como la presentada contra la exministra Carolina Tohá, “no pasó absolutamente nada”.

Pese a ello, destacó que la bancada del PDG está revisando todos los antecedentes antes de fijar una postura definitiva.

“Como bancada de la gente nosotros somos muy responsables, estamos analizando todas las posturas, estamos pendientes de lo que está pasando en la mesa donde se está analizando esta acusación constitucional y tomaremos una decisión en conjunto“, señaló.

Por otro lado, consultada por la tramitación de la denominada megarreforma en el Senado, Parisi afirmó que el escenario es estrecho debido a la paridad en la votación. “Está muy complicado el Gobierno ahí. Son 25-25 votos y están peligrando los votos de la senadora Campillai y el senador Bianchi”, comentó.

En ese contexto, estimó que la salida será una instancia de negociación; “Creo que ahí se va a terminar en una mesa de trabajo. A través del diálogo se debe llegar a un acuerdo”.