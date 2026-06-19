Académico Fernando Wilson: acuerdo EEUU–Irán “es un espejismo” y anticipa escenario de negociación permanente

En conversación con Política en Vivo, el doctor en Historia y magíster en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, analizó el escenario abierto tras los recientes movimientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, en medio de la postergación de las conversaciones y la confirmación de un alto al fuego entre Israel y Hezbolá, y cuestionó el alcance real de estos entendimientos.

Wilson sostuvo que el entendimiento entre EE.UU. e Irán refleja más una necesidad inmediata que una solución estructural al conflicto. “Ambos bandos necesitaban con cierta desesperación que esto terminara, pero a la vez ambos tienen perfectamente claro que ninguno de los dos puede ceder en sus objetivos estratégicos terminales”, afirmó.

El analista apuntó además a factores internos en Washington y Teherán como determinantes del acuerdo. En el caso estadounidense, mencionó el impacto político del conflicto: “Trump lo necesitaba porque ya el cataclismo para su campaña en las mid-terms… es particularmente grave”.

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Sobre Irán, advirtió que el escenario económico habría sido decisivo para forzar una pausa en la escalada. “Su economía por el bloqueo marítimo es realmente desastroso”, sostuvo y agregó cifras sobre interrupciones en el tránsito marítimo.

Wilson también cuestionó la solidez del entendimiento y su eventual implementación. “Esto es un espejismo en términos de que ambos bandos necesitaban con cierta desesperación que esto terminara”, dijo y subrayó que el conflicto no estaría cerrado, sino apenas administrado.

En esa línea, planteó que el proceso se inscribe en una lógica de largo plazo más que en una resolución definitiva. “Hay que entender esto como un episodio dentro de un proceso continuo”, indicó.

Respecto del futuro del acuerdo, expresó escepticismo sobre su viabilidad. “Soy muy escéptico, tiendo a pensar que en el mejor de los casos va a ocurrir una solución a la coreana”, afirmó el académico, quien comparó el escenario con la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur.

Wilson describió ese modelo como un sistema de negociación sin desenlace real. “Se reúnen todos los días a negociar una paz a la que nunca se llega, ambas delegaciones se insultan siguiendo un protocolo ya estandarizado hace más de 40 años”, explicó.

En su análisis, el académico advirtió además que las restricciones estratégicas impiden cualquier resolución definitiva. “A menos que se produzca una demolición militar absoluta y terminal o un cambio de régimen, es virtualmente imposible conseguirlo”, enfatizó.

En cuanto al impacto del conflicto en la estructura interna iraní, afirmó que la capacidad militar convencional del país se ha visto afectada sin alterar el equilibrio político de fondo. Incluso, —agregó— una eventual transformación interna no implicaría necesariamente cambios democráticos inmediatos. “Pensar que se van a convertir en una democracia liberal occidental (…) bajo ningún punto de vista”, sostuvo.

En tanto, el académico proyectó que el escenario regional seguirá marcado por tensiones persistentes y ciclos de negociación sin resolución estructural, más cercanos a la contención que a la paz definitiva.