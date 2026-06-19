Cinco días, miles de historias: Beijing vuelve a convertirse en capital de la lectura

Miles de libros, decenas de idiomas y una incesante circulación de lectores marcaron el inicio de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Beijing (BIBF). Uno de los encuentros editoriales más importantes de Asia y el mundo que este 2026 celebrará su versión número 32 entre el 17 al 21 de junio con los Emiratos Árabes como el país invitado de honor.

Desde temprano, los pasillos del recinto ferial comenzaron a llenarse de visitantes que recorrieron stands provenientes de 82 naciones (con Chile en la lista) y ciudades del gigante asiático, en una cita celebrada frente al colosal estadio Nido de Pájaro y que combina industria editorial, intercambio cultural y promoción de la lectura.

La magnitud del evento se percibe apenas se cruzan las puertas del centro de exposiciones. Editoriales, instituciones culturales y representantes del mundo del libro comparten espacio en extensos pabellones donde conviven publicaciones impresas, plataformas digitales y actividades destinadas a públicos de todas las edades. Entre múltiples lanzamientos simultáneos, encuentros profesionales y exhibiciones temáticas, la feria vuelve a posicionar a Beijing como un punto de encuentro para la industria editorial internacional.

Durante el recorrido la diversidad de la oferta editorial es evidente. Desde clásicos de la literatura china hasta novelas contemporáneas, libros infantiles, publicaciones académicas y proyectos apoyados por nuevas tecnologías, la feria refleja las transformaciones que atraviesa el mundo del libro. Algo que queda en especial evidencia a través de los espacios dedicados a la traducción y la cooperación internacional, los que también ocupan un lugar destacado y que el interés por fortalecer los intercambios culturales más allá de las fronteras.

Uno de los principales ejemplos de es el trabajo realizado por Blossom Press y la editorial argentina Mil Gotas, cuyo esfuerzo conjunto permitió la traducción y posterior publicación de una serie de novelas y cuentos chinos del siglo XX al español y que, poco a poco, irán siendo comercializados a través de los trasandinos en nuestra región.

“Creo que, en el caso de China y América Latina, somos tan distintos que hace falta tener más formas para conocernos más. En este caso, la literatura y todo lo que transmite es una de ellas. A través de las historias y la forma de escribir podemos entender algunas cosas y abrirnos. Así que sin duda ayuda que aquí se esté publicando más literatura latinoamericana y allá china”, expresó Guillermo Bravo, presidente de la editorial trasandina.

Un pensamiento que es compartido por su contraparte asiática. “A lo largo de este camino recorrido junto a la Editorial Blossom Press y nuestros colaboradores internacionales, como de España, Argentina y otros países, hemos reforzado una convicción de que, por encima de la lectura fragmentada, existe un vasto mundo humanístico. Mediante la traducción y la lectura constantes, nos encontramos con este mundo inmenso y enriquecemos nuestro interior”, manifestó por su parte el editor en jefe de Beijing Weiyan Media, Zhou Qingfeng.

“En el futuro, con el avance del proyecto ‘Intertraducción de Obras Clásicas China-América Latina‘, estoy convencido de que más obras chinas excepcionales llegarán a América Latina. Nuestro equipo de diseño seguirá apostando por las ilustraciones manuales y la creación original, contribuyendo con un lenguaje visual cálido y profundo a la globalización de la cultura china“, cerró Qingfeng.

Pero la BIBF no es solo una vitrina para editoriales y profesionales. Familias, estudiantes y lectores de distintas edades recorren los pabellones buscando novedades y participando en actividades abiertas al público. Instancias donde incluso habrá participación de autores nacionales como Paulina Flores, destacada autora chilena de novelas como “Isla decepción” y que este sábado 20 será parte del encuentro “Nacidos en los años 80. Diálogo entre jóvenes escritores de China, España y Chile” junto a sus pares Aroa Moreno y Fan Yingchun.

De esta forma, en una ciudad acostumbrada a las grandes citas internacionales, la Feria Internacional del Libro de Beijing ofrece una imagen distinta de la capital china, donde las historias, las ideas y el conocimiento ocupan el centro de la escena.