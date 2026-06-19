Exsubsecretario Montero por caso de niños haitianos: "Las medidas no fueron suficientes y tienen que mejorarse"

El abogado y exsubsecretario de Defensa, Ricardo Montero, afirmó que la situación de los niños haitianos presuntamente desaparecidos en Chile se trata de “un tema complejo y hay que ser absolutamente responsables respecto a lo que está pasando”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Montero recordó que se trata de niños “que provienen de Haití, un país que hoy día está en una situación de prácticamente un Estado fallido, donde las instituciones no están funcionando”.

El exsubsecretario adhirió “a lo que plantea el Presidente Kast, respecto a que esto hay que tomarlo con altura de miras, sin sacar pequeñas ventajas, ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede mejorar”.

“Creo que esto evidencia que ha habido déficit en la orgánica completa del Estado en materia de coordinación, porque son muchos los entes del Estado llamados a participar de este proceso y es evidente que faltó mayor grado de intercambio de información”, estimó.

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En cuanto a la información que manejaba la administración anterior, Montero explicó que esto se remonta a 2022, “cuando comienzan a ver problemas con los vuelos y uno de esos vuelos llegó acá con niños haitianos”. “Ese vuelo no cumplía con los requisitos ni en la forma ni en la documentación de los niños que venían llegando y en esa oportunidad ese vuelo fue devuelto a Haití y tuvo que retornar”, detalló.

“En base a eso se levantaron una serie de críticas de organismos internacionales y a nivel nacional de por qué niños que venían a reunirse con su familia, no habían podido ingresar a Chile. En respuesta, se tomaron varias medidas, mesas de coordinación con el Servicio de Migración, con Mejor Niñez, se entregaron antecedentes a la Fiscalía también y se establecieron procedimientos de cómo operar en estos casos”, dijo.

El abogado reconoció que esas medidas no fueron “suficientes y tienen que mejorarse”. “El procedimiento a todas luces puede ser más claro, pero también hay que entenderlo en el contexto. Acá hay niños que vienen llegando de una situación terrible”, recalcó.

Además, Montero respondió a las críticas respecto a un memorándum emitido durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, que flexibilizó los trámites para migrantes haitianos considerando la situación que se vivía en ese país.

El exsubsecretario sostuvo que “ex post es fácil criticar ciertas medidas” e hizo referencia, al igual que el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, a un proyecto de acuerdo en que diputados y diputadas pidieron facilitar los trámites.

“Ahí hubo un consenso generalizado y dentro de eso se efectuaron efectivamente algunas flexibilizaciones en la documentación, que en vez de ser apostillada allá, era revisada directamente por el Servicio de Migración. Mirado hacia atrás, uno dice, ‘Bueno, a lo mejor se podría haber visto más control y se podría haber hecho de otra forma’. Pero en el momento había una situación crítica, había un Estado fallido al frente, habían niños que no podían salir de ese país y se intentó buscar la mejor medida”, aseveró.