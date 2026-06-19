Gobierno mantiene búsqueda de menores de edad haitianos: "La prioridad número uno son los niños"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó este viernes que el Estado mantiene coordinación entre distintas instituciones para ubicar a niños y niñas haitianas, cuyo paradero sigue siendo desconocido en el marco de las investigaciones por su ingreso al país bajo la figura de reunificación familiar.

Desde el Palacio de La Moneda, Arrau explicó que el trabajo se ha desarrollado a partir de listados derivados de informes de Contraloría, lo que ha permitido avanzar en la identificación de algunos casos. Señaló que parte de los menores de edad se encontraría escolarizados o bajo el cuidado de tutores o familiares.

“Efectivamente, las diferentes instituciones están trabajando. De los listados que han salido a raíz del informe reservado de Contraloría, se han ido buscando y teniendo claridad de algunos que están escolarizados, con sus tutores o con sus padres”, indicó el secretario de Estado.

Agregó que este proceso permite “ir teniendo mayor información para dar tranquilidad a la población”, aunque precisó que aún se trata de un trabajo en desarrollo.

El secretario de Estado detalló que existen líneas paralelas de investigación: por un lado, el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones; por otro, procesos administrativos a cargo de Contraloría, además del cruce de información entre ministerios como Desarrollo Social, Educación y Salud. “Lo más importante y la prioridad número uno son los niños”, enfatizó.

Desde el Congreso, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, llamó a evitar la politización del caso y a centrar el debate en la búsqueda de los menores de edad. “Aquí estamos hablando de un problema de Estado”, señaló. Asimismo, afirmó que la prioridad debe ser ubicar a los niños y que posteriormente se deberán establecer responsabilidades.

En paralelo, la psicóloga clínica e investigadora Carolina Amaral cuestionó el funcionamiento de la institucionalidad migratoria y apuntó a una falta de coordinación entre organismos. “Lo que vemos es una institucionalidad desordenada, poco rigurosa y que no hace su trabajo correctamente”, dijo.

La también integrante del Kilombo Negrocéntricos llamó a resguardar los derechos de la niñez migrante y evitar su revictimización en el debate público.