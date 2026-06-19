La positividad más alta del año: circulación viral sigue aumentando y llega a 52%

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026 correspondiente del 7 al 13 de junio, e informó que la positividad de las muestras alcanzó un 52%, cifra superior a la registrada en la semana previa (48,4%), y la más alta de este 2026.

El virus predominante es la Influenza A, con el 29,9% de los casos detectados, una proporción inferior a lo registrado la semana anterior (32,2%), afectando principalmente a las personas de 5 a 14 años, informaron el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

El Rinovirus es el segundo virus más detectado con un 23,4% de los casos, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (27,4%). La Influenza B está en tercer lugar, representando el 19,2% de los casos detectados, un comportamiento superior a la semana anterior (15,5%) y también, inusual, como fue explicado en el reporte.

Según los datos entregados esto se debe a dos razones. En primer lugar, se debe a la temporada de circulación que en general predomina en el segundo semestre; y en segundo lugar, por la magnitud, ya que hay una mayor detección de casos en el periodo de invierno.

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Parainfluenza (8,7%), VRS (7,9%), Adenovirus (5,4%), Otros virus respiratorios (3,2%), Metapneumovirus (2,1%) y SARS-CoV-2 (0,2%).

“Hay algunos estudios a nivel internacional que reportan que el virus de la Influenza B podría presentar cuadros más graves en población pediátrica”, comunicó Jorge Vilches.

El jefe epidemiológico agregó que “por eso el llamado que hemos hecho es que todos los niños y, principalmente, quienes se encuentran en la edad entre 6 meses y 5 años, se puedan acercar a los distintos puntos de vacunación en donde está disponible la vacuna para protegerse en este momento”.

La cobertura de vacunación de influenza es de 74,5% con 7.743.018 de dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%; mientras que los niños de 6 meses a 5 años (60%), embarazadas (64,7%) y personas de 60 años y más (59,7%) presentan un menor avance.

Previo al inicio de las vacaciones de invierno, el Dr. Vilches, alertó que este receso escolar no disminuye los riesgos de enfermarse. “La Influenza no se toma vacaciones, por eso la mejor forma de protegernos es con la vacunación”, aseguró.

E insistió en que “hacemos un llamado directo a todas las personas responsables de niños entre 6 meses y 5 años, que aprovechen este espacio de las vacaciones escolares para acudir a los distintos puntos de vacunación a fortalecer la inmunidad”.

En tanto, la inmunización contra el VRS es de 96,5% con 102.879 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,2%, mientras que los lactantes, un 95,3%.