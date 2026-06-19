Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de Junio de 2026


Las duras críticas al chileno Garay por su arbitraje en el Canadá-Qatar

El juez nacional se estrenó en el Mundial 2026 y recibió fuertes cuestionamientos por algunas decisiones en la goleada de los norteamericanos.

El juez nacional se estrenó en el Mundial 2026 y recibió fuertes cuestionamientos por algunas decisiones en la goleada de los norteamericanos.

Deportes

El árbitro chileno Cristián Garay vivió un estreno marcado por la controversia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El juez nacional dirigió la goleada de Canadá por 6-0 sobre Qatar, por la segunda fecha del Grupo B, en un partido que dejó varias decisiones arbitrales discutidas y numerosas críticas internacionales.

La primera gran polémica ocurrió cuando Garay sancionó penal y mostró tarjeta amarilla a Homam El-Amim por una infracción sobre Tajon Buchanan. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro modificó su decisión, determinó que la falta había ocurrido fuera del área y cambió la amonestación por una tarjeta roja.

Más tarde, el juez nacional volvió a ser protagonista cuando mostró tarjeta amarilla a Assim Madibo por una fuerte entrada. Nuevamente, tras la intervención del VAR, Garay revisó la jugada y decidió expulsar al futbolista qatarí debido a la gravedad de la acción, que provocó una fractura al canadiense Ismael Koné.

Tras el encuentro, las decisiones del árbitro chileno fueron objeto de fuertes cuestionamientos en distintos medios especializados.

El portal Archivo VAR calificó la actuación de Garay como “el peor arbitraje de todo el Mundial” y le asignó una nota 1,0.

Según el medio, el juez tuvo una “terrorífica actuación” y exhibió un “criterio bastante irregular, sin convencer a nadie y generando cierta crispación en los jugadores”. Además, agregó que “lo del chileno fue para coger las maletas y volverse por donde ha venido”.

Las críticas también llegaron desde otros países. El periodista Julio César Cruz, del diario hondureño El Heraldo, calificó el desempeño del árbitro como un “espanto”.

Desde España, el periodista Jonay Amaro sostuvo en redes sociales que Garay “no tiene vergüenza alguna”, cuestionando especialmente algunas de las decisiones adoptadas durante el compromiso.

A ello se sumó el comentario del periodista argentino Rodrigo Castro, quien durante la transmisión oficial de DSports calificó como un “desastre” la expulsión de Homam El-Amim.

Pese a las críticas, la actuación de Garay representa el regreso de un árbitro chileno al terreno de juego en una Copa del Mundo, un hito que no ocurría desde la participación de Enrique Osses en Brasil 2014. Ahora quedará por verse si la FIFA vuelve a designarlo para los próximos encuentros del torneo.

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