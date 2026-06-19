Municipios de Graneros y Estación Central ubican a nueve menores haitianos reportados como desaparecidos

Los alcaldes de Graneros y Estación Central informaron este miércoles que lograron ubicar a nueve menores haitianos que figuraban en la nómina de casos con paradero desconocido elaborada por el Gobierno, en el marco de la búsqueda de niños ingresados a Chile entre 2022 y 2025.

La localización de los menores se produjo tras la conformación de una fuerza de tarea nacional y la distribución a los municipios de un listado con 184 casos que requieren verificación.

El primero en reportar avances fue el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, quien indicó que en su comuna existían antecedentes de nueve menores haitianos y que ya se había logrado ubicar a dos de ellos.

“En el marco de la política pública de reunificación familiar que por estos días nos tiene a todos en alerta a nivel país, se nos ha notificado que en nuestra comuna de Graneros tendríamos cerca de nueve niños”, señaló el jefe comunal mediante un video difundido en redes sociales.

La autoridad explicó que los equipos municipales han trabajado junto al área de educación y la Oficina Local de la Niñez (OLN) para dar con el paradero de los menores.

“Hoy hemos estado trabajando arduamente junto a nuestro equipo de educación, también la Oficina Local de la Niñez, para llegar a conocer el paradero de estos niños. Hoy hemos encontrado a dos de ellos, que están en nuestro colegio municipal”, afirmó.

Miñañir agregó que continuarán las gestiones para ubicar a los demás menores que aparecen en el registro.

“Vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero del resto de los niños”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, informó que la revisión realizada por la Oficina Local de la Niñez permitió ubicar a siete menores haitianos incluidos en el listado remitido por la Subsecretaría de la Niñez.

“La Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual como las del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”, indicó el edil.

Según detalló, los menores se encuentran bajo el cuidado de adultos responsables y están integrados al sistema escolar, aunque enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.

“Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza, están hacinados, pero tienen donde dormir”, señaló Muñoz.

Los hallazgos representan los primeros resultados concretos de la búsqueda impulsada por las autoridades para esclarecer la situación de los menores haitianos cuyo paradero no había podido ser confirmado por los organismos del Estado, una tarea que continuará desarrollándose en distintas comunas del país durante las próximas semanas.