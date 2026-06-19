Presidente Kast: "Chile enfrenta hoy un adversario implacable, el crimen organizado"

El Presidente José Antonio Kast participó en la ceremonia de izamiento de pabellones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) con motivo de los 93 años de la institución policial, instancia en la que destacó el trabajo de sus funcionarios en la lucha contra el crimen organizado.

El acto se realizó en el cuartel de calle General Mackenna, donde el mandatario sostuvo que el país enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad pública.

“Todos sabemos que Chile enfrenta hoy un adversario implacable, como es el crimen organizado nacional e internacional”, señaló el jefe de Estado durante su intervención.

Kast destacó además el despliegue de la institución a lo largo del territorio nacional y su presencia en el extranjero.

“Es una tarea ardua y ustedes cumplen un rol esencial. Desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena, y en muchas naciones con su presencia en las distintas representaciones diplomáticas de nuestra nación en el mundo entero”, afirmó.

El mandatario enfatizó que la labor de la PDI resulta fundamental para enfrentar a organizaciones criminales cada vez más complejas.

“Esta tarea es esencial. Tenemos al frente un enemigo hábil, que cuenta con recursos y está dispuesto a todo. Pero estamos seguros de que ninguno de ustedes va a dejar ni cejar en el combate total a ese flagelo que afecta a nuestra nación”, agregó.

Asimismo, valoró el compromiso de los funcionarios policiales y su contribución al fortalecimiento de la seguridad en el país.

“Su espíritu de servicio, su preparación, su sentido del deber, su patriotismo es inigualable. De su trabajo, en conjunto con otras instituciones de la nación, depende que Chile sea el país más seguro de Latinoamérica, que recuperemos ese sitial que nunca debimos haber perdido”, concluyó el Presidente.

La ceremonia se enmarcó en las actividades de conmemoración del 93° aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, institución encargada de la investigación de delitos y del apoyo especializado a la persecución penal en el país.